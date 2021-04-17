Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Memurlara ve memur emeklilerine maaş 3.234 TL: Yüzde 3 zamma ilaveten enflasyon farkı da verilecek

    Memurlara ve memur emeklilerine 'da yüzde 3 zamma ilaveten enflasyon farkı da verilecek. En düşük aylık memurda 4 bin 276, emeklide3 bin 234 lira olacak. Memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı da Temmuz'da artacak. Yüzde 7.09'luk tahmine göre; eş yardımı 403,55, çocuk yardımı 0-6 yaş için 88,77, 6 yaş üstü için 44,38 liraya çıkacak.

    Emekliye 3.234 TL

    Memurlara, memur emeklilerine Temmuz'da en az yüzde 3 zam var.

    Hakem kurulunun belirlediği yüzde 3'lük zam oranı, bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 3'ü aşarsa yükselecek.

    İlk 3 aylık enflasyon yüzde 3.71 çıktı.

        Buna göre memurlara ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 0.71 enflasyon farkı oluştu.

        Nisan, Mayıs ve Haziran verilerine göre bu fark artabilecek. Kesin oran Temmuz'da belli olacak.

        FARK DA VAR

            Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki enflasyon tahmini, Temmuz artışının yüzde 4.09 enflasyon farkıyla yüzde 7.09'a ulaşabileceğini ortaya koydu.

            Bu tahmin gerçekleşirse; en düşük maaş memurlarda (aile yardımı hariç) 3 bin 993 liradan 4 bin 276 liraya, memur emeklilerinde 3 bin 20 liradan 3 bin 234 liraya yükselecek.

            581 TL AİLE YARDIMI

                Memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı da Temmuz'da artacak.

                Yüzde 7.09'luk tahmine göre; eş yardımı 403,55, çocuk yardımı 0-6 yaş için 88,77, 6 yaş üstü için 44,38 liraya çıkacak.

                6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 581,09 lira alacak.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Ekonomi Memurlara ve memur emeklilerine maaş 3.234 TL: Yüzde 3 zamma ilaveten enflasyon farkı da verilecek