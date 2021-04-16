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    • Ekonomi
    • 16.04.2021 15:33
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    • 16.04.2021 15:33
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    4/D Taşeron işçiye son dakika zam yapılacak mı? Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak?

    Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? COVID-19 nedeniyle toplu pazarlık görüşmeleri iptal edilmişti. Taşeron ve kamu çalışanları için son derece kritik bir dönem başlayacak. Taşeron işçilere yüzde 15 oranında zam yapılması konusu gündeme gelirken, odaklanmada temel nedenlerden birisi asgari ücret zammı ve enflasyon rakamları olarak karşımıza çıkıyor. Çalışma Bakanlığı ile işçi sendikası arasında yapılacak görüşmelerin haziran ayında yapılması bekleniyor. İlk kararın alınması ve ilk görüşmenin Haziran 2021 sonu olabileceği görüşmelerin de Temmuz ayına sarkabileceği konuşuluyor.

    takvim.com.tr
    Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak?

    2021 yılı TİS görüşmelerinin en kapsamlı konusu zam olacak. Binlerce işçi çok uzun zamandır maaşlara uygulanan yüzde 4'lük zammın dışında ek zam yapılmasını bekliyor. Henüz ne işçi sendikalarından ne de Çalışma Bakanlığı'nda konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ancak bu konuda bazı değerlendirmeler mevcut. Taşeron işçilerin maaş zammı için yapılan değerlendirmelerde zam oranının asgari ücrete yapılan zam ile yakın seviyede olacağı tahmin ediliyor. Bunun dışında yapılacak zammın yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olabileceği uzmanlar tarafından değerlendirilirken yüzde 15 ile yüzde 17.5 rakamları ön plana çıkıyor.

    4/D işçilerine zam müjdesi gelebilir

    18 Temmuz tarihinde toplu pazarlık tartışmalarının sona ermesiyle birlikte sendikaların taşeron ve kamu çalışanlarını kapsayan pazarlık çalışmaları hızlandırıldı. Sendika üyeleriyle iletişim kurulup karşılaşılan sorun ve taleplere ilişkin önergeleri belirtilmek istenmiştir. Bu yıl düzenlenecek müzakereler kapsamında taşeron işçilere yüzde 15 artış öngörülüyor. Sendikaların ise yüzde 12.5 ila 20 arasında bir oran sunacağı tahmin ediliyor.

    Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak?

    Taşeron işçileri için belirlenen mali haklar çerçevesinde 6 ayda yüzde 4 artış sağlandı. Zam oranları yıl başında asgari ücret oranlarının altında olmakta ve maaşların asgari ücretin altında olduğu zamanlar olmuştur. Bu süreçte bakanlık tarafından yapılan ek düzenlemelerle taşeron işçi maaşları asgari ücret seviyesine yükseltildi. 2020 yılında maaşlarının değişmesini bekleyen taşeron işçiler maaşlarına zam yapılmasını talep ediyor.

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın taşeron işçilere maaş artışı için yüzde 10 ila 15 arasında bir artış belirleyeceği tahmin ediliyor. İşçilerin talep ettiği zam tutarının ise yüzde 20 bandında olacağı öngörülüyor. Teklif ve sendika taleplerinde alınan oranlar henüz yalnızca değerlendirme niteliği taşımakta ve konuya ilişkin resmi açıklama yapılmamıştır.

        Taşerona tayin hakkı ve görev tanımı

        Görev tanımları yapılmayan taşeron işçiler çok farklı alanlardan görevlendirildiler. Kendi mesleklerin dışında her alanda görev yapan taşeron işçilerin görev tanımlarının yapılması ve diğer alanlarda görevlendirilmemesi talep edilecek. Sendikaların bu alanda çalışma yürütmesi ve Çalışma Bakanlığı'na sunması öngörülüyor.

        Tayin hakkı konusunda ise bazı değerlendirmeler mevcut. Herkese belli bir süreç aralığında tayn hakkı verilmesi, aynı kurumda çalışanlar arasında tayin hakkı sağlanması, eşi kamuda çalışanlara tayin verilmesi yada sadece şehirler arası tayin hakkı gibi seçeneklerin olabileceği konuşuluyor.

        2021 yılı TİS ne zaman?

        Çalışma Bakanlığı ile işçi sendikası arasında yapılacak görüşmelerin haziran ayında yapılması bekleniyor. İlk kararın alınması ve ilk görüşmenin Haziran 2021 sonu olabileceği görüşmelerin de Temmuz ayına sarkabileceği konuşuluyor. Ancak 2021 TİS görüşmelerinin resmi tarihine ilişkin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama gelmedi.
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        Haberler Ekonomi 4/D Taşeron işçiye son dakika zam yapılacak mı? Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak?