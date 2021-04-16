4/D Taşeron işçiye son dakika zam yapılacak mı? Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak?

2021 yılı TİS görüşmelerinin en kapsamlı konusu zam olacak. Binlerce işçi çok uzun zamandır maaşlara uygulanan yüzde 4'lük zammın dışında ek zam yapılmasını bekliyor. Henüz ne işçi sendikalarından ne de Çalışma Bakanlığı'nda konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ancak bu konuda bazı değerlendirmeler mevcut. Taşeron işçilerin maaş zammı için yapılan değerlendirmelerde zam oranının asgari ücrete yapılan zam ile yakın seviyede olacağı tahmin ediliyor. Bunun dışında yapılacak zammın yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olabileceği uzmanlar tarafından değerlendirilirken yüzde 15 ile yüzde 17.5 rakamları ön plana çıkıyor.
4/D işçilerine zam müjdesi gelebilir
18 Temmuz tarihinde toplu pazarlık tartışmalarının sona ermesiyle birlikte sendikaların taşeron ve kamu çalışanlarını kapsayan pazarlık çalışmaları hızlandırıldı. Sendika üyeleriyle iletişim kurulup karşılaşılan sorun ve taleplere ilişkin önergeleri belirtilmek istenmiştir. Bu yıl düzenlenecek müzakereler kapsamında taşeron işçilere yüzde 15 artış öngörülüyor. Sendikaların ise yüzde 12.5 ila 20 arasında bir oran sunacağı tahmin ediliyor.
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak?
Taşeron işçileri için belirlenen mali haklar çerçevesinde 6 ayda yüzde 4 artış sağlandı. Zam oranları yıl başında asgari ücret oranlarının altında olmakta ve maaşların asgari ücretin altında olduğu zamanlar olmuştur. Bu süreçte bakanlık tarafından yapılan ek düzenlemelerle taşeron işçi maaşları asgari ücret seviyesine yükseltildi. 2020 yılında maaşlarının değişmesini bekleyen taşeron işçiler maaşlarına zam yapılmasını talep ediyor.