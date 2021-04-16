4/D Taşeron işçiye son dakika zam yapılacak mı? Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak?

Taşerona tayin hakkı ve görev tanımı

Görev tanımları yapılmayan taşeron işçiler çok farklı alanlardan görevlendirildiler. Kendi mesleklerin dışında her alanda görev yapan taşeron işçilerin görev tanımlarının yapılması ve diğer alanlarda görevlendirilmemesi talep edilecek. Sendikaların bu alanda çalışma yürütmesi ve Çalışma Bakanlığı'na sunması öngörülüyor.

Tayin hakkı konusunda ise bazı değerlendirmeler mevcut. Herkese belli bir süreç aralığında tayn hakkı verilmesi, aynı kurumda çalışanlar arasında tayin hakkı sağlanması, eşi kamuda çalışanlara tayin verilmesi yada sadece şehirler arası tayin hakkı gibi seçeneklerin olabileceği konuşuluyor.