Süper haberler hız kesmeden gelmeye devam ediyor! Başvuranların hesabına anında 3 aylık nakit avans ve 10 maaş kredi...

Gelen son dakika haberlerine bakılacak olduğu zaman SGK, SSK ve bağkur emeklisi olarak yer alan milyonlarca kişi için güzel haberler hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Bu süreç içerisinde emekliler faiz ödemesi olmadan 10 maaşa kadar kredi almak için hak kazanacaklar.
Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.
Emekli maaşlarının başlanması için sabırsızlık ile bekleyen vatandaşlara SGK kapsamından avans imkanları geliyor. SGK tarafından emekli maaşı bağlanmasını bekleyenler için 6 bin 972 TL ye kadar artış gösteren avanslar verilecek. Bu süreç içerisinde SGK kapsamında başvuru yaparak maaşlarının 3 katı kadar ön ödeme ile beraber 10 maaş kadar kredi almak için hak kazanacaklar.
Yaş, sigortalı çalışma ve prim gün ödeme şartlarını aynı anda yerine getirerek emekli olmak için hak kazanan vatandaşlar SGK kapsamında müracaat ederek maaşlarının 10 gün kadar kısa süre içerisinde almak için hak kazanacakları gözlenecek.