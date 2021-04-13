Süper haberler hız kesmeden gelmeye devam ediyor! Başvuranların hesabına anında 3 aylık nakit avans ve 10 maaş kredi...

Gelen son dakika haberlerine bakılacak olduğu zaman SGK, SSK ve bağkur emeklisi olarak yer alan milyonlarca kişi için güzel haberler hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Bu süreç içerisinde emekliler faiz ödemesi olmadan 10 maaşa kadar kredi almak için hak kazanacaklar.

Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.