Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Nisan 2021 yarıyılında bankaların tüm kredi kampanyaları değişiyor. Bu yarıyılda alıcıların kullanabilecekleri kredi kampanyalarını sayfamızda detaylı olarak verdik. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, Akbank, Halkbank ve İNG bank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021
Taşıt kredisi: %1.55'den
İhtiyaç kredisi %1.57'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
Tüketici kredisi: %1.51'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
ÖZEL BANKALARIN KREDİ FAİZLERİ
QNB Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.49
CEPTETEB, İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.60,
İNG Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.64,
HSBC Bank ihtiyaç kredisi yüzde 1.95,
Şekerbank kredi faiz oranı yüzde 1.89 seviyesinde yer alıyor.