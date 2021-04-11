Ücretsiz patates hazır (Ekonomi haberleri)

11,3 MİLYON TON İSRAF!

Dünyada önemi giderek artan gıda israfı ile ilgili Türkiye'de üzücü bir tablo bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) son verilerine göre Türkiye'de her yıl 11,3 milyon tondan fazla gıda israf ediliyor. Bu her yıl kişi başına evlerde 93, restoranlarda 28, satış noktalarında 16 kilogram yiyeceğin çöpe atılması demek. Zübeyde YALÇIN.