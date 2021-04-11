Ücretsiz patates hazır (Ekonomi haberleri)

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), depolarda çürümeye başlayan ve üreticinin satamadığı patatesleri almaya başladı. TMO tarafından alınan patates ve kuru soğanlar 81 ilde valilikler aracılığıyla ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak. TMO, patates alımına Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinden başladı.
11,3 MİLYON TON İSRAF!
Dünyada önemi giderek artan gıda israfı ile ilgili Türkiye'de üzücü bir tablo bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) son verilerine göre Türkiye'de her yıl 11,3 milyon tondan fazla gıda israf ediliyor. Bu her yıl kişi başına evlerde 93, restoranlarda 28, satış noktalarında 16 kilogram yiyeceğin çöpe atılması demek. Zübeyde YALÇIN.
MESLEKİ EĞİTİM YENİLENİYOR
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), işletmelerde mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı daha fazla öğrencinin beceri eğitimi alabilmesine olanak sağlayan yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, bir usta öğretici bulunan işletmelerde beceri eğitimi alabilen öğrenci sayısı 12'den 40'a yükseltildi.