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    Ücretsiz patates hazır (Ekonomi haberleri)

    Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), depolarda çürümeye başlayan ve üreticinin satamadığı patatesleri almaya başladı. TMO tarafından alınan patates ve kuru soğanlar 81 ilde valilikler aracılığıyla ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak. TMO, patates alımına 'in ilçesinden başladı.

    Ücretsiz patates hazır

    Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), depolarda çürümeye başlayan ve üreticinin satamadığı patatesleri almaya başladı. TMO tarafından alınan patates ve kuru soğanlar 81 ilde valilikler aracılığıyla ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak. TMO, patates alımına Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinden başladı.

    11,3 MİLYON TON İSRAF!
    Dünyada önemi giderek artan gıda israfı ile ilgili Türkiye'de üzücü bir tablo bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) son verilerine göre Türkiye'de her yıl 11,3 milyon tondan fazla gıda israf ediliyor. Bu her yıl kişi başına evlerde 93, restoranlarda 28, satış noktalarında 16 kilogram yiyeceğin çöpe atılması demek. Zübeyde YALÇIN.

    MESLEKİ EĞİTİM YENİLENİYOR
    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), işletmelerde mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı daha fazla öğrencinin beceri eğitimi alabilmesine olanak sağlayan yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, bir usta öğretici bulunan işletmelerde beceri eğitimi alabilen öğrenci sayısı 12'den 40'a yükseltildi.

        RAMAZANDA KESİNTİ YOK
        Türkiye'de üç bölgede 8.4 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ çalışma saatlerinde Ramazan ayına özel düzenlemeye gitti. İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta iftardan imsak saatine kadar kesinti olmayacak.

        ANADOLUJET'E YERLİ KOLTUK
        Türk Hava Yolları (THY) ve Kibar Holding ortaklığı ile yerli uçak koltukları ve yedek parçalarını üretmek amacıyla kurulan Uçak Koltuk Üretimi Sanayii ve Ticaret AŞ (TSI Seats) AnadoluJet için ürettiği ekonomi sınıfı uçak koltuklarını teslim etti.
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        Haberler Ekonomi Ücretsiz patates hazır (Ekonomi haberleri)