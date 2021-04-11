Para ihtiyacı olanlar bunu yapıyor! 3 ay ödemesiz, 90 günde bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli para veriliyor! Almak için ise...

Para ihtiyacı olanlar bunu yapıyor! 3 ay ödemesiz, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli para veriliyor! Vakıfbank'tan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ilgili kampanyanın düşük faiz oranları, esnek ödeme seçenekleriyle özel sektör, kamu personeli ve emekliler için başvurularının alınmaya devam edildiği, ilgili kredi kampanyasına cep telefonuyla da başvuru yapılabileceği kaydedildi. Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, "tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.
Vakıfbank'tan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ilgili kampanyanın düşük faiz oranları, esnek ödeme seçenekleriyle özel sektör, kamu personeli ve emekliler için başvurularının alınmaya devam edildiği, ilgili kredi kampanyasına cep telefonuyla da başvuru yapılabileceği kaydedildi.
Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, "üm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.
Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz." denilirken, ilgili kredi kampanyasıyla ödemelerin aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli şeklinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.
Vakıfbank'ın kredi kampanyasına ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeye https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2675 adresinden erişim sağlanabiliyor.