Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz oranı değişti! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bu anlamda yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar en cazip teklifi sunabilmek için adeta büyük bir yarış içerisine girdi. Vatandaşlar en yüksek faizi veren bankayı öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Peki, en yüksek faiz veren banka hangisi, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi hesapla ile 20 bin lira ve 200 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL? Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir.
50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?
50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?