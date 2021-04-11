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    • Ekonomi
    • 11.04.2021 11:39
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    • 11.04.2021 11:39
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    3 ay geri ödemesiz! Anında hesabınıza geçiyor! 30.000 TL kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada?

    30.000 TL kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada? Sorusu oldukça merak ediliyor. Yaşanan salgın dönemlerinde müracaat yapmak isteyen vatandaşların artık bankalara dahi gitmesine gerek kalmadan ALO kredi yardım hattı, internet sitesi ya da mobil bankacılık gibi işlemler ile yapılabiliyor. Bankaların faiz oranları belli oldu. 36 ay vade ile 30 bin TL kredi veren bankaların faiz oranlarını verdik. , bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir.

    takvim.com.tr
    30.000 TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada?

    3 ay geri ödemesiz! Anında hesabınıza geçiyor! 30.000 TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada? Banka müşterilerine banka şubelerinden doğrudan başvuru yapmanın yanı sıra mobil bankacılık işlemleri ve internet bankacılığı üzerinde de başvuru şansı tanıyor. Bireysel krediler ihtiyaca göre farklı isimler (örn. ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi, kredi kartı) alır. Bireysel kredilerin faiz oranları ve kullandırım masrafları (örn. dosya masrafı) bankalar arası değişiklik göstermektedir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, iihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz.

    30.000 TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada?

    30.000 TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada?

        30.000 TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada?

        İhtiyaç Kredisi Nedir?

        İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir. Dosya masrafı istememek, kendi müşterisine özel çözüm üretmek, vade ötelemek, şubeye gitmeden 'Cep'ten halletmek, en kısa sürede işlem onaylatmak gibi cazip hizmetler, müşterilerin karar vermesinde etken olabilmektedir.

        İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR VE NASIL BAŞVURULUR?

        18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, iihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Evrak olarak sizden istenenler; kimlik belgesi ve aylık gelir belgesi / maaş bordrosudur. Eğer serbest meslek erbabı ve ya ticari işletme sahibi iseniz, son 3 yıla ait bilanço, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi belgelerini de teslim etmeniz gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi 3 ay geri ödemesiz! Anında hesabınıza geçiyor! 30.000 TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada?