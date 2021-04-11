12-24 ve 36 ay taban faizle 10.000-15.000-25000 TL anında alabilirsiniz! İşte ödeme ertelemeli destek kredisi

12-24 ve 36 ay taban faizle 10.000-15.000-25000 TL anında alabilirsiniz! İnternet ortamından online şekilde veya mobil işlem kanalları aracılığı ile her geçen gün daha fazla kullanımı hızlanan, bankalar tarafından sağlanan hizmetler arasında yer alan kredi paketlerinden biride "ön onaylı kredi" olarak adlandırılır. İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere kolaylık sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için alınan eğitim kredisine kadar farklılık gösterebilir. Çoğu zaman ise tatile çıkmak için tatil kredisi tercih edilir. Fakat araştırmalara göre kişiler en çok, eşya kredisinde başvuru yaparak ihtiyaç kredisi almışlardır. Bireyler ihtiyaç kredisini maksimum 36 ay kullanabilirler.