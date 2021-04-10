Hükümet, emeklilerin alım gücünü artırmak, refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanları seferber etmeye devam ediyor.
Başta emekliler olmak üzere 13.1 milyon kişiye bayram ikramiyesi, Mayıs'ın ilk haftasında yatırılacak.
ZAM+İKRAMİYE
Hükümet, emeklilerin alım gücünü artırmak, refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanları seferber etmeye devam ediyor.
Başta emekliler olmak üzere 13.1 milyon kişiye bayram ikramiyesi, Mayıs'ın ilk haftasında yatırılacak.
ZAM+İKRAMİYE
Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs tarihine denk geliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyelerini bu tarihten 1 hafta önce (6 Mayıs) hesaplara yatırmak için çalışmalara başladı.
Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.
Emekliler, Temmuz ayında ayrıca aylıklarını da zamlı alacak.
İlk olarak 2018'de verilmeye başlanan bayram ikramiyesi 3 yıldır emeklilerin hesabına biner lira olarak yatırılıyor.
Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı.
YENiLER DE ALACAK
İkramİye ödemesinden, bayramın olduğu ayda yani Mayıs'ta emekli aylığı bağlananlar da faydalanacak.
Emeklilere biner lira ödenirken, vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları ise hisseleri oranında yararlanacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkan veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak.