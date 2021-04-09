FORBES'un dünya genelindeki milyarderler listesinin en genç üyesi Kevin David Lehman büyük merak uyandırdı. 14 yaşında milyar dolarlık servete kavuşan Kevin David Lehmann, 18 yaşını doldurmasıyla birlikte ilk kez Forbes'un milyarderler listesinde yer aldı. Sosyal medya hesabı olmayan Lehmann, genç yaşta milyarder olduğu için mahremiyetini koruyabilmek adına basınla fotoğrafını paylaşmadı. 1973'te kurulan dm-drogerie markt adlı ecza zincirinin ortağı olarak yüzde 50 hissesine sahip olan Günther Lehmann, 2017'de hisseleri henüz 14 yaşındayken oğlu Kevin David Lehmann'a devretmişti.
- Ekonomi
- 09.04.2021 Gazete