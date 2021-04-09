Fatih, Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfine imza atan Fatih'in yeni rotasına ulaştığını açıkladı. Dönmez, "Fatih yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. İnşallah yeni müjdelere... Rastgele" ifadesini kullandı.
10 BİN KADINA 625 MİLYON TL
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kendi işini kurmak ya da daha da büyütmek isteyen kadınları desteklemek amacıyla başlattıkları kadın girişimci kredilerinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Sadece 1 ayda 10 binin üzerinde kullandırım yapıldı ve 625 milyon lira kredi hacmi gerçekleştirildi."
ÜCRET KATKISI 1.500 TL OLDU
İş hayatına ilişkin pek çok düzenleme içeren yasa teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif ile ücretsiz izin desteğinden damga vergisi kesintisi uygulamasına son veriliyor. Nakdi ücret desteği bin 500 liraya çıkarılıyor. Bu ay ücretsiz izinde olanlara Mayıs ayında yapılacak ödemede vergi kesintisi olmayacak.
SAĞLIKÇILARIN AİLESİNE DESTEK
Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen 'YarınBizim' projesiyle sağlık çalışanlarının üniversite sınavına hazırlanan çocukları ve kardeşlerine mentorluk ve kariyer gelişim desteği verilecek. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "YarınBizim projemizle 2 yıl içinde bin gence ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
YAZLIK ARSASI TALEBİ PATLADI
Yazlık bölgelerdeki arsalara talep arttı. Ocak 2019 ve Şubat 2020'yi kapsayan pandemi öncesi ile Mayıs 2020 ve Şubat 2021'i kapsayan pandemi sonrası dönem karşılaştırıldığında ise en çok talep gören il yüzde 114 oranında artışla Muğla oldu. Antalya'da yüzde 109, İzmir ve Mersin'de yüzde 103, Aydın'da ise yüzde 102 artış gözlemlendi. Buna karşılık büyükşehirlerden İstanbul yüzde 79 ve Ankara yüzde 70 ile ortalama artışın altında kaldı.
EN İTİBARLI MARKA SEÇİLDİ
Marketing Türkiye'nin Akademetre Research & Strategic Planning ile birlikte düzenlediği araştırma sonucunda Avrupa Konutları markası '2020'nin En İtibarlı Markası' ödülüne layık görüldü. Ödülü Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya aldı.
10 BİN KADINA 625 MİLYON TL
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kendi işini kurmak ya da daha da büyütmek isteyen kadınları desteklemek amacıyla başlattıkları kadın girişimci kredilerinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Sadece 1 ayda 10 binin üzerinde kullandırım yapıldı ve 625 milyon lira kredi hacmi gerçekleştirildi."
ÜCRET KATKISI 1.500 TL OLDU
İş hayatına ilişkin pek çok düzenleme içeren yasa teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif ile ücretsiz izin desteğinden damga vergisi kesintisi uygulamasına son veriliyor. Nakdi ücret desteği bin 500 liraya çıkarılıyor. Bu ay ücretsiz izinde olanlara Mayıs ayında yapılacak ödemede vergi kesintisi olmayacak.
SAĞLIKÇILARIN AİLESİNE DESTEK
Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen 'YarınBizim' projesiyle sağlık çalışanlarının üniversite sınavına hazırlanan çocukları ve kardeşlerine mentorluk ve kariyer gelişim desteği verilecek. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "YarınBizim projemizle 2 yıl içinde bin gence ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
YAZLIK ARSASI TALEBİ PATLADI
Yazlık bölgelerdeki arsalara talep arttı. Ocak 2019 ve Şubat 2020'yi kapsayan pandemi öncesi ile Mayıs 2020 ve Şubat 2021'i kapsayan pandemi sonrası dönem karşılaştırıldığında ise en çok talep gören il yüzde 114 oranında artışla Muğla oldu. Antalya'da yüzde 109, İzmir ve Mersin'de yüzde 103, Aydın'da ise yüzde 102 artış gözlemlendi. Buna karşılık büyükşehirlerden İstanbul yüzde 79 ve Ankara yüzde 70 ile ortalama artışın altında kaldı.
EN İTİBARLI MARKA SEÇİLDİ
Marketing Türkiye'nin Akademetre Research & Strategic Planning ile birlikte düzenlediği araştırma sonucunda Avrupa Konutları markası '2020'nin En İtibarlı Markası' ödülüne layık görüldü. Ödülü Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya aldı.