Yaşanan bu zorlu günlerde Vakıfbank yine vatandaşlar için müjdeli haberleri vermeye devam ediyor. Sıfır araç kredisi kampanyası ile gündemde yerini alan banka hakkında birçok detay merak ediliyor. Araç almak isteyen vatandaşlar için bu sefer ki kredi fırsatı Vakıfbank tarafından gelirken yüzlerce kişinin hayaline kavuşmasına yardım edecek gibi duruyor. En çok da yaşanan pandemi süreçlerinde sıfır araç almaya yönelimler daha çok artış göstermeye başlarken bankalar tarafından gelen kredi müjdeleri de dikkatleri çekiyor. Vakıfbank otomobil kredisi için bu sefer de 3 ay ertelemeli fırsat sunması yaşanan bu zorlu günlerde rahat bir nefes olacak. Son zamanların en çok ilgi gören ve talep edilen kredi fırsatı olması Vakıfbank tarafından da böyle bir avantaj verilmesine yardım etti.
Kampanya Koşulları:
Kasko değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için % 70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için % 50'sine kadar kredi kullandırılabilir.
Kasko değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 60 ayı, 120.001-300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı, 300.001-750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı, 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ayı geçememektedir.
Vakıfbank otomobil kredisi özellikleri
Vakıfbank 0 araç kredisi vereceğini duyurduktan sonra vatandaşlar bu kredinin özelliklerini araştırmaya başladı.
Banka tarafından açıklanan özelliklere bakılacak olursa;
Ödeme konusunda isteyenler aylık olarak eşit taksit ödemeleri verebilecekler.
3 ay geri ödemesiz olarak aylık eşit taksit imkanlı
3 ayda bir eşit olacak şekilde taksit ödemeli
Son taksit kısmı balon ödemeli
Değişken oranlar ile geri ödemeli olarak ödemeler sunulacak.