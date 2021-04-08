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    • Ekonomi
    • 08.04.2021 12:12
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    • 08.04.2021 12:12
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    ’tan otomobil almak isteyenler için müjde! 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli! 60 ay vade % 1.50 faizle...

    Ev almak gibi araba almayı da kolaylaştıran bankalar, taşıt kredileri ile gündeme gelmiştir. İnsanların son dönem olmazsa olmazlarından biri de arabadır. Yaşanan bu zorlu günlerde yeniden vatandaşlar için müjdeli i vermeye devam ediyor. Sıfır taşıt kredisi kampanyası ile gündemde yerini alan banka hakkında bir hayli ayrıntı merak ediliyor. Kişiler bir yandan Vakıfbank 0 kilometre taşıt kredisini özelliklerini incelerken bir yandan maliyet oranlarının, krediden kimlerin hangi koşullar ile faydalanacağı, yüzde kaç faiz oranı uygulanacağı ve ödemelerin detaylarını inceliyor.

    takvim.com.tr
    Otomobil almak isteyenler için müjde! 3 ay ertelemeli taşıt kredisi geliyor…

    Yaşanan bu zorlu günlerde Vakıfbank yine vatandaşlar için müjdeli haberleri vermeye devam ediyor. Sıfır araç kredisi kampanyası ile gündemde yerini alan banka hakkında birçok detay merak ediliyor. Araç almak isteyen vatandaşlar için bu sefer ki kredi fırsatı Vakıfbank tarafından gelirken yüzlerce kişinin hayaline kavuşmasına yardım edecek gibi duruyor. En çok da yaşanan pandemi süreçlerinde sıfır araç almaya yönelimler daha çok artış göstermeye başlarken bankalar tarafından gelen kredi müjdeleri de dikkatleri çekiyor. Vakıfbank otomobil kredisi için bu sefer de 3 ay ertelemeli fırsat sunması yaşanan bu zorlu günlerde rahat bir nefes olacak. Son zamanların en çok ilgi gören ve talep edilen kredi fırsatı olması Vakıfbank tarafından da böyle bir avantaj verilmesine yardım etti.

    Kampanya Koşulları:

    Kasko değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için % 70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için % 50'sine kadar kredi kullandırılabilir.

    Kasko değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 60 ayı, 120.001-300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı, 300.001-750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı, 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ayı geçememektedir.


    Vakıfbank otomobil kredisi özellikleri

    Vakıfbank 0 araç kredisi vereceğini duyurduktan sonra vatandaşlar bu kredinin özelliklerini araştırmaya başladı.

    Banka tarafından açıklanan özelliklere bakılacak olursa;

    Ödeme konusunda isteyenler aylık olarak eşit taksit ödemeleri verebilecekler.

    3 ay geri ödemesiz olarak aylık eşit taksit imkanlı

    3 ayda bir eşit olacak şekilde taksit ödemeli

    Son taksit kısmı balon ödemeli

    Değişken oranlar ile geri ödemeli olarak ödemeler sunulacak.

        3 ay geri ödemesiz Vakıfbank 0 araç kredisi almak için şartlar

        3 ay geri ödemesiz Vakıfbank 0 araç kredisi almak için şartlar belli oldu.

        Bu şartlar;Nihai fatura değerleri 120 bin TL üzerinde olan araçlar, bedelin 120 bin TL ye kadar olan kısmı için yüzde 70 oranında, 120 bin TL üzerinde olanlar için yüzde 50 oranında kredi verilecek.

        Nihai fatura değerleri 120 bin TL ve altında olan araçlar için 60 ay vade uygulanacak.

        Nihai fatura değerleri 120 bin TL ile 300 bin TL arasında olan araçlar için 48 ay vade uygulanacak.

        Nihai fatura değerleri 300 ila 750 bin TL arasında olan araçlar için 36 ay vade uygulanacaktır.

        Nihai fatura değerleri 750 bin TL ve üzerinde olan araçlar için 24 ay vadenin üstüne çıkmayacak şekilde vade imkanları verilecektir.

        Taşıt kredisi nedir?

        Otomobil, ticari araç sahibi olmak isteyen kişiler için bankaların çeşitli seçeneklerle sunduğu kredi hizmetidir. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor. Bunların en başında da aracın yaşı gelir. Eğer taşıt kredisi kullanacaksanız ve bunu ikinci el araç için çekecekseniz; alacağınız arabanın yaşının maksimum 5 olması gereklidir.
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        Haberler Ekonomi Vakıfbank’tan otomobil almak isteyenler için müjde! 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli! 60 ay vade % 1.50 faizle...