Vadeli mevduat faiz oranları fırladı! Deprem üzerine deprem var! 8 Nisan 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları...

Son dakika faiz depremi: Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Nisan 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?
20.000 TL 32 GÜN MEVDUAT FAİZİ GETİRİSİ
Fibabanka
Fibabanka Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)
Yıllık Faiz Oranı:
% 19,50
Net Getiri:
327,32 ₺
Toplam Kazanç:
20.327 ₺
Odeabank
Odeabank Oksijen Dinamik Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 19,00
Net Getiri:
318,99 ₺
Toplam Kazanç:
20.319 ₺
ING
ING Turuncu Ekstra'lı e-Turuncu Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 19,00
Net Getiri:
318,99 ₺
Toplam Kazanç:
20.319 ₺
Alternatif Bank
Alternatif Bank VOV Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 19,00
Net Getiri:
318,99 ₺
Toplam Kazanç:
20.319 ₺