Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.04.2021 10:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2021 10:44
    ABONE OL

    Ek ödeme tutarı son dakika artacak mı? Yüzde 10 ile 450 liradan fazla artış yaşanabilir! Emekliler için karar alındığı an...

    Emekliler "Yüzde 8 ya da 10 ek ödeme tutarı artacak mı?" sorusunun yanıtı merak etmeye başladı. Ek ödeme tutarının yüzde 10'a çıkması emeklilerin talepleri arasında yer alıyor. (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün milyonlarca emekli adına açıklama da bulunarak yaşanan geçim sıkıntısına dikkat çekti. Emekliler ve çalışanlar 2006 yılına kadar yapmış oldukları harcamalar için aldıkları fişler üzerinden vergi iadesi alıyordu. Emekliye ödenen ek ödeme tutarının yüzde 4'ten yüzde 8 ya da 10'a çıkabileceği konuşuluyor.

    takvim.com.tr
    Ek ödeme tutarı son dakika artacak mı? Yüzde 10 ile 450 liradan fazla artış...

    13 milyon emekli vatandaş ek ödeme tutarlarında artış yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Bu yıl artış yaşanıp yaşanmayacağını konusunda yapılan açıklamaları takip ediyor. 2021 yılının ilk haftası yılın ilk zammını alan emekliler şimdi de maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranını diğer yandan da ek ödeme tutarının ne kadar olacağını merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yüzde 4 olan ek ödemenin 8-10 olması talep ediliyor. Ek ödeme artışı bu yönde olursa emeklilerin gelirlerinde artış görülecek. Farklı formüller gündeme gelmesi taleplerden birisi olarak öne çıkıyor.


    SON GELİŞMELER

    Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın artırılmasını istiyor.

    Çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 268,31 ile 456,13 lira arasında değişiyor.

    Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 268,31, en çok 456,13 lira ek ödeme alacak.

    EN ÇOK 690 TL

    Ek ödeme yüzde 10'a çıkarılırsa da emeklilerin eline geçecek tutar en az ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 414,51 liraya varan artış yaşanacak.

    6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.

    TAKVİM Gazetesi'ni arayan emekliler, "Çalışanlara vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan asgari geçim indirimi 268 liradan başlarken, 2 bin lira aylığı olan emeklinin ek ödemesi 80 lira. Müjde bekliyoruz" diyor.

        Emekliler, yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle ek kazançlar elde ediyor.

        Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.

        Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor.

        ÇALIŞANA EN AZ 268 TL VERİLİYOR

        TÜED Başkanı Kazım Ergün, vergi iadesinin yerine 2006'dan itibaren emekliler için ek ödeme, çalışanlar için asgari geçim indirimi (AGİ) uygulamasının getirildiğini hatırlattı.

        Ergün "Bekar bir çalışan bu yıl 268 lira asgari geçim indirimi (AGİ) alırken, emeklilerin ek ödemesi ise ortalama 90 lira.

        Bu tutarın günümüzde bir cazibesi kalmadı. Oran yüzde 10 olmalı." ifadelerini kullandı.

        EMEKLİ MAAŞINA EK ÖDEME İLE ZAM GELECEK Mİ?

        Emekli maaşlarına yapılan ek ödeme hakkında açıklamada bulunan TÜED Başkanı Ergün "Ek ödeme uygulaması, emeklileri fiş toplayıp zarf doldurmaktan kurtardı ama yüzde 4-5'lik düşük oranlar nedeniyle gelirlerinin düşmesine de neden oldu. Emeklilerimize ek ödeme olarak verilen ortalama 90 liranın bir cazibesi kalmadı. Bunun artması için yüzde 4-5'lik oranın ivedilikle yüzde 10'a yükseltilmesi gerekiyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Ek ödeme tutarı son dakika artacak mı? Yüzde 10 ile 450 liradan fazla artış yaşanabilir! Emekliler için karar alındığı an...