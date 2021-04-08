Ek ödeme tutarı son dakika artacak mı? Yüzde 10 ile 450 liradan fazla artış yaşanabilir! Emekliler için karar alındığı an...

13 milyon emekli vatandaş ek ödeme tutarlarında artış yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Bu yıl artış yaşanıp yaşanmayacağını konusunda yapılan açıklamaları takip ediyor. 2021 yılının ilk haftası yılın ilk zammını alan emekliler şimdi de maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranını diğer yandan da ek ödeme tutarının ne kadar olacağını merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yüzde 4 olan ek ödemenin 8-10 olması talep ediliyor. Ek ödeme artışı bu yönde olursa emeklilerin gelirlerinde artış görülecek. Farklı formüller gündeme gelmesi taleplerden birisi olarak öne çıkıyor.
SON GELİŞMELER
Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın artırılmasını istiyor.
Çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 268,31 ile 456,13 lira arasında değişiyor.
Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 268,31, en çok 456,13 lira ek ödeme alacak.
EN ÇOK 690 TL
Ek ödeme yüzde 10'a çıkarılırsa da emeklilerin eline geçecek tutar en az ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 414,51 liraya varan artış yaşanacak.
6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.
TAKVİM Gazetesi'ni arayan emekliler, "Çalışanlara vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan asgari geçim indirimi 268 liradan başlarken, 2 bin lira aylığı olan emeklinin ek ödemesi 80 lira. Müjde bekliyoruz" diyor.