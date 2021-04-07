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    • Ekonomi
    • 07.04.2021 13:29
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    • 07.04.2021 13:29
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    : 15.000 TL faiz getirisi... 32 günlük vadeli hesap faiz oranları! En yüksek faiz hangi bankada?

    : 32 günlük vadeli hesap faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalar Nisan ayı son faiz güncellemesi ile hem hem de dolar kuru için 32 günlük vadeli hesap mevduat faizleri yükseliş gösterdi. ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz. Peki en yüksek faiz hangi bankada? İşte tüm detaylar

    takvim.com.tr
    15.000 TL faiz getirisi... 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları!

    Son dakika haberi: TL yatırımı olanlar için en yüksek faiz hangi bankada? Yapılan güncelleme sonrasında hem Türk Lirası hem de dolar hesabı olan kişiler için faizler yükseldi. Aralarında Odeabank, Akbank, Garanti Bankası, Burgan Bank, Aktif Bank, Fibabanka, QNB Finansbank faiz oranları yükseliş gösterdi. Tüm Türkiye Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmişti. Karar sonrası bankaların mevduat hesap faiz oranlarının nasıl değişeceği araştırılıyordu. Bankalardan parasını mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için güzel haber geldi.

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

    Banka, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası 1 hafta vadeli repo faizini belirledi. Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 19'a yükseltti. Banka en son 25 Aralık 2020 tarihinde yüzde 15 olan faizi 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye çıkarmıştı. Genişleyici parasal ve mali politikalar ile aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görüldüğü belirtilen duyuruda, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açtığı vurgulandı.

    VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI

        VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI

        Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        Mevduat Faiz Oranları

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

        Vade Çeşitleri

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.

        Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

        Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.

            Politika faizi nedir?

            Politika faizi, belirli durumlarda gündeme gelebilmektedir. Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneği vardır. Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirler.

            Merkez bankaları bu faiz oranını belirleyerek iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu faiz oranına politika faiz oranı denilmektedir.

            Merkez Bankasının kullandığı politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.

            Politika faizlerine ilişkin kararlar Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınır. Faiz kararları alınırken, orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönem enflasyon görünümüne odaklanılır. Ayrıca, dışsal şokların enflasyon üzerindeki geçici etkilerine anında tepki verilmemesi ve orta vadeli hedeflere vurgu yapılarak politika tepkisinin zamana yayılması ilkesi benimsenir.

            PPK faiz kararı alırken, toplam arz-talep dengesi, maliye politikasına ilişkin göstergeler, parasal göstergeler ve kredi büyüklükleri, ücret, istihdam, birim maliyet, verimlilik gelişmeleri, kamu ve özel sektör fiyatlama davranışları, enflasyon beklentileri, döviz kurları ve bunları etkileyebilecek gelişmeler, olası dışsal şokların analizi ve Merkez Bankası bünyesindeki ekonomik tahmin sisteminden elde edilen projeksiyonları içeren geniş bir bilgi kümesinden yararlanılır.
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            Haberler Ekonomi Son dakika haberi: 15.000 TL faiz getirisi... 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları! En yüksek faiz hangi bankada?