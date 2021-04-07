Son dakika haberi: TL yatırımı olanlar için en yüksek faiz hangi bankada? Yapılan güncelleme sonrasında hem Türk Lirası hem de dolar hesabı olan kişiler için faizler yükseldi. Aralarında Odeabank, Akbank, Garanti Bankası, Burgan Bank, Aktif Bank, Fibabanka, QNB Finansbank faiz oranları yükseliş gösterdi. Tüm Türkiye Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmişti. Karar sonrası bankaların mevduat hesap faiz oranlarının nasıl değişeceği araştırılıyordu. Bankalardan parasını mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için güzel haber geldi.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Banka, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası 1 hafta vadeli repo faizini belirledi. Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 19'a yükseltti. Banka en son 25 Aralık 2020 tarihinde yüzde 15 olan faizi 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye çıkarmıştı. Genişleyici parasal ve mali politikalar ile aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görüldüğü belirtilen duyuruda, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açtığı vurgulandı.
VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI