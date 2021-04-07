Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.04.2021 16:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2021 16:37
    ABONE OL

    Rota ona çevrildi! Peynir ekmek gibi satılıyor! Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi! 2021 , , ve fiyat listesi...

    Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kalmıştı. Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır taşıtlarla beraber ikinci el vasıtaların maliyetleri de çoğalmaya başladı. İkinci el otomobillerin maliyetleri klasiğin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Bu ay ikinci el araba satış oranı evvelki aylara göre düştü, otomobil severler rotayı sıfır arabaya çevirdi. İşte 2021 , , ve fiyat listesi...

    takvim.com.tr
    Rota ona çevrildi! Peynir ekmek gibi satılıyor! 2021 Kia, Reno, Fiat ve Dacia fiyat listesi...

    Nisan ayı en ucuz sıfır arabaların fiyatları belli olmaya başladı. ÖTV zammına ek olarak, ikinci el araba fiyatları tekrar yükseldiği için vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. Bu süreçte vatandaşlar nisan ayındaki en uygun sıfır arabaların fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, 2021 Nisan ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi! Öte yandan Koronavirüs salgını ile birlikte otomotiv sektörünü durdurma noktasına getiren çip krizinin etkileri büyümeye devam ediyor. Sıfır araç üretimi azalırken, uzmanlardan ikinci el araçlar için fiyatlar artabilir yorumu geldi. MASFED Genel Sekreteri yaptığı açıklamada 'çip krizi' ile birlikte ikinci el araba fiyatlarının artabileceğini belirtti.


    SIFIR ARAÇLARIN NİSAN AYI FİYATLARI GÜNCELLENİYOR

    Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hissedilmeye devam ederken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, nisan ayı en uygun sıfır araç fiyatlarını araştırmaya başladı. Nisan ayına girilmesiyle birlikte bazı otomotiv şirketleri sıfır araç fiyatlarını güncellemeye başladı.

    KIA RIO 1.2L 84 PS Manuel - 161.500 TL

    Kampanyalı fiyat - 156.500 TL

    DACIA Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg - 160.000 TL

    PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 182.000 TL

    Kampanyalı fiyat - 179.000 TL

        RENAULT Clio Joy 1.0 Sce 65 bg - 165.000 TL

        FIAT Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP - 146.900 TL

        Kampanyalı fiyat: 142.900 TL

        NISSAN Micra 1.0 IG-T 92 Düz Vites Visia - 190.000 TL

        MITSUBISHI Space Star 1.2 INTENSE CVT - 186.340 TL

        Kampanyalı fiyat - 182.800 TL

        CITROEN C3 1.2 PureTech Manuel - 164.000 TL

        Kampanyalı fiyat - 160.000 TL

        SEAT IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style - 170.000 TL

        Kampanyalı fiyatı - 166.900 TL

        HYUNDAI 1.0 MPI 5 İleri Düz MT Jump (Benzinli) - 157.450 TL

        Kampanyalı fiyat - 153.450 TL

            OPEL Corsa 1.2 75 HP BENZİN MT5 ESSENTIAL - 172.900 TL

            SUZUKI Swift Hibrit 1.2 GL Techno CVT - 212.900 TL

            Kampanyalı fiyat - 202.900 TL

            Uzmandan açıklama geldi: 'Çip krizi' ikinci el araba fiyatlarını bu tarihlerde artırabilir!

            MASFED Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, pandemi sebebiyle otomotiv sektöründe küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara çip krizinin de eklenerek otomobil markalarının üretimini etkilediğini, bu durumun ikinci el otomobil fiyatlarını artırabileceğini ifade etti.

            'İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI ARTABİLİR'

            Hızlı bir yükselişin ardından 2020'nin son ayları itibariyle düşük bir seyir izleyen ikinci el otomobil fiyatlarının faizin yükselmesi, döviz kurunun dalgalı seyri ve pandemi sebebiyle yaşanan çip krizi ile tekrar yükselmesi bekleniyor.

            Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, salgın sebebiyle fabrikalarını kapatan otomotiv fabrikalarının hızla üretime başlamasıyla stokta bulunan çiplerin tükendiğini, bu durumun da malzeme sıkıntısına yol açarak araç üretimini sekteye uğrattığını belirtti. Dünya genelindeki otomobil üreticilerinin Mart ayı itibariyle önlem alarak üretime ara vermeye başladıklarını ifade eden Berktaş ''Tüm dünya genelinde yaşanan normalleşme sürecinde otomotiv fabrikalarının hızla üretime başlaması malzemelerde yaşanan stok sorununu da beraberinde getirdi. Yıl boyunca çip tedarik sorununun devam edebileceğini öngören otomotiv fabrikaları tekrar üretime ara vermek durumunda kalıyor. Sıfır araç üretiminde ve tedarikinde yaşanan bu aksaklıklar ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıyacaktır'' diye konuştu.

            'NİSAN MAYIS AYLARINDA FİYATLAR ARTABİLİR'

            Küresel ölçekte sıfır araç üretiminde yaşanan bu sıkıntıların yanı sıra bankaların uyguladığı yüksek faiz oranları ve dövizin dalgalı seyrinin ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine sebep olabileceğini söyleyen Berktaş ''Pandemi sebebiyle sıfır araçların üretiminde ve tedarik sürecinde yaşanan aksaklıklar ikinci el fiyatlarının yükselmesinde büyük rol oynamıştı. Ancak faiz oranlarının düşmesi ve yıl sonuna doğru sıfır araçların gelmesi ile fiyatlarda yüzde 15'e varan bir düşüş yaşanmaya başladı. Şu an ikinci el fiyatları stabil seyrediyor. Fakat Nisan Mayıs ayları itibariyle yaşanabilecek tedarik sıkıntısı, döviz ve faiz oranlarının yüksek oluşu piyasaya yansıyacak, fiyatları da yükseltecektir.

            Bu durum henüz fiyatlara yansımadığı için araç alacak vatandaşlarımız süreci iyi değerlendirmeli; şimdi araç sahibi olmak için en uygun zamanları yaşıyoruz. Bunun yanı sıra yaz ayları geliyor, Ramazan ayı sonrasında sokağa çıkma kısıtlamalarının da gevşetilmesi bekleniyor. İnsanlar bayram tatiline, yazlığına, memleketine gitmek isteyecek. Virüsten korunmak için toplu taşıma araçları yerine özel araçların tercih edilmesi de ikinci ele talebi artıracaktır, bunun da fiyatlara yansıması olacaktır'' dedi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Rota ona çevrildi! Peynir ekmek gibi satılıyor! Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi! 2021 Kia, Reno, Fiat ve Dacia fiyat listesi...