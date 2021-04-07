Nisan ayı en ucuz sıfır arabaların fiyatları belli olmaya başladı. ÖTV zammına ek olarak, ikinci el araba fiyatları tekrar yükseldiği için vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. Bu süreçte vatandaşlar nisan ayındaki en uygun sıfır arabaların fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, 2021 Nisan ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi! Öte yandan Koronavirüs salgını ile birlikte otomotiv sektörünü durdurma noktasına getiren çip krizinin etkileri büyümeye devam ediyor. Sıfır araç üretimi azalırken, uzmanlardan ikinci el araçlar için fiyatlar artabilir yorumu geldi. MASFED Genel Sekreteri yaptığı açıklamada 'çip krizi' ile birlikte ikinci el araba fiyatlarının artabileceğini belirtti.
SIFIR ARAÇLARIN NİSAN AYI FİYATLARI GÜNCELLENİYOR
Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hissedilmeye devam ederken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, nisan ayı en uygun sıfır araç fiyatlarını araştırmaya başladı. Nisan ayına girilmesiyle birlikte bazı otomotiv şirketleri sıfır araç fiyatlarını güncellemeye başladı.
KIA RIO 1.2L 84 PS Manuel - 161.500 TL
Kampanyalı fiyat - 156.500 TL
DACIA Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg - 160.000 TL
PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 182.000 TL
Kampanyalı fiyat - 179.000 TL