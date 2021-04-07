90 gün boyunca bir lira ödeme yapılamadan, 125 bin lira ödenecek! Başvurular başladı ve devam ediyor



Bireysel İhtiyaç Kredisi Kullanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Başvurduğunuz krediyi kullanırken dikkat etmeniz gereken etkenlerden biri faiz oranları olacaktır. Faiz oranları bankadan bankaya farklılıklar gösterir, sizin de yapmanız gereken şey oranları etraflıca inceleyip kendine uygun olanı tercih etmeniz olacaktır. Fain oranları, kredisini kullandığınız bankanın yaptığı masrafların toplamıdır. Sizden de bu masrafları karşılamanız beklenir. Daha az bir masraf ödemek istiyorsanız, sizin için en düşük faiz oranına sahip bankayı tercih etmelisiniz. Buna ek olarak birçok farklı masraflar da karşınıza çıkabilir. Bunları da göz önüne alarak size uygun bankayı tercih etmenizde fayda olacaktır.

Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankaların sizden talep ettikleri belirli şartları karşıladığınız sürece arzu ettiğiniz her şekilde bankalara ulaşarak kredi talebinde bulunabilirsiniz. Bir banka şubesine gitmeyi tercih edebilir ya da internet bankacılığı ve telefon kullanarak bireyse kredi başvurusu yapabilirsiniz.

İnternet bankacılığı veya telefon aracılığı ile yapacağınız başvurular sayesinde maliyetten ve zamandan tasarruf edebilir, olumlu sonuçlandığı takdirde kredinize hemen kavuşabilirsiniz. Ancak bu kredileri alabilmeniz için BDDK yasal yükümlülüklerinde ve bankanın kendi belirlediği politikalarında yer alan bazı şartları sağlamanız gerekiyor. Eğer bu şartlara uygunluk göstermiyorsanız kredi almanız zor olacaktır.