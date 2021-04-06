Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.04.2021 08:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2021 08:57
    ABONE OL

    Memur ve memur emeklilerine son dakika ek zam kesinleşti mi? ?

    Memur ve memur emeklileri de kendilerine verilecek zam oranlarını merakla bekliyor. Hakikatleştirilen toplu kontrat görüşmelerinin arkasında memur ve memur emeklilerine 2021 senesinin ikinci yarısı için yüzde 6 zam verilmesine karar verilmişti. Bunun yanında ilk 6 oluşan enflasyon sayıyı, zam oranı olan yüzde 3’ü geçerse aradaki fark kadar da ek zam verilmesi kararlaştırılmıştı. enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ilk 3 aylık enflasyon, memur zam oranı olan yüzde 3’ü geçti. Böylelikle memur ve memur emeklilerinin ek zam alması kesinleşti. Peki Memura ek zam yüzde kaç? Emekliye ek zam yüzde kaç?

    takvim.com.tr
    Memur ve memur emeklilerine son dakika ek zam kesinleşti

    Memura ve emekliye ek zam yüzde kaç? Memur ve Memur emeklilerin gözü kulağı bu haberdeydi. Bilindiği gibi toplu sözleşmeler neticesinde memur ve memur emeklilere verilen sabit zammın haricinde, enflasyonun, zam oranından yüksek çıkması durumunda aradaki fark kadar ek zam verilecekti. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ek zam da kesinleşmiş oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nca yapılan araştırmalar neticesinde Mart ayı enflasyon rakamları belirlendi. Mart ayı enflasyonu TÜFE'de % 1,08 arttı. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 16,19 oldu. TÜFE'de 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre % 1,08, bir önceki yılın aralık ayına göre % 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre % 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre % 13,18 artış gerçekleşti.

    TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, bu yılın ikinci yarısında memura uygulanacak olan yüzde 3 sınırı aşıldı. Önümüzde 3 ay olmasına karşın ilk 3 ayda oluşan enflasyon rakamları bile memur ve memur emeklilerinin ek zam hak etmesi için yeterli. Mart ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 3,70'e ulaşan enflasyon rakamları nedeniyle kalan 3 ayda enflasyon 0 dahi çıksa memur ve memur emeklileri yüzde 0,70 oranında ek zam alacak.

        EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

        5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

        EK ÖDEME ALAN EMEKLİ GRUPLARI

        5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.

        5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar;

        – Emekli Sandığı(4/c),
        – Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a),
        – Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır.

        Kanun numarasına göre aylık ve gelir bağlananlar da aşağıda belirtilmiştir;

        – 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,

        – 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,

        – 24.02.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,

        – 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu,

        – 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

        – 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

        – 23.04.1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

        – 18.12.1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

        – 11.10.1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

        – 28.05.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun,

        – 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile özel kanunları uyarınca vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış bulunanlara, harp malûllüğü zammı ve tazminatlar dahil aylık veya gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre ayrıca ek ödeme yapılır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Memur ve memur emeklilerine son dakika ek zam kesinleşti mi? Memura ve emekliye ek zam yüzde kaç?