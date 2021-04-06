Memura ve emekliye ek zam yüzde kaç? Memur ve Memur emeklilerin gözü kulağı bu haberdeydi. Bilindiği gibi toplu sözleşmeler neticesinde memur ve memur emeklilere verilen sabit zammın haricinde, enflasyonun, zam oranından yüksek çıkması durumunda aradaki fark kadar ek zam verilecekti. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ek zam da kesinleşmiş oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nca yapılan araştırmalar neticesinde Mart ayı enflasyon rakamları belirlendi. Mart ayı enflasyonu TÜFE'de % 1,08 arttı. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 16,19 oldu. TÜFE'de 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre % 1,08, bir önceki yılın aralık ayına göre % 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre % 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre % 13,18 artış gerçekleşti.
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, bu yılın ikinci yarısında memura uygulanacak olan yüzde 3 sınırı aşıldı. Önümüzde 3 ay olmasına karşın ilk 3 ayda oluşan enflasyon rakamları bile memur ve memur emeklilerinin ek zam hak etmesi için yeterli. Mart ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 3,70'e ulaşan enflasyon rakamları nedeniyle kalan 3 ayda enflasyon 0 dahi çıksa memur ve memur emeklileri yüzde 0,70 oranında ek zam alacak.