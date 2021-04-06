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    • Ekonomi
    • 06.04.2021 12:52
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    • 06.04.2021 12:52
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    lere iyi haber! Bankalar emekli müşteriler için kesenin ağzını sonuna kadar açtı! 625-750-850 ve 1.000 TL veriliyor

    625-750-850 ve 1.000 TL veriliyor! Peş peşe açıklandı. Türkiye'de bankalar vatandaşlara ücretleri için promosyon ödemesi yapmaya devam ediyorlar. Buna göre emekli kişiler emekli ücretlerini bir bankaya taşıyıp 3 sene süresince kalmak için onay verdiklerinde promosyon ödemesi alabiliyorlar. Bu biçimde emekli alıcılar ekstra bir ödeme almış oluyorlar. Emekli müşterilere daha iyi bir promosyon teklifinin olması durumunda 3 yıllık sürenin dolmasını beklemeye gerek kalmıyor. Emekli müşteriler maaşlarını istedikleri an bir başka bankaya taşıyabiliyorlar. Yalnızca bankadan aldıkları promosyon ödemesini geri vermek durumunda kalıyorlar.

    takvim.com.tr
    Bankalar emekli müşteriler için kesenin ağzını sonuna kadar açtı!

    Bankalar emekli ücret alıcıları için yeni kampanyaların bültenini yapmaya başladılar. Emekli alıcılara promosyon ödemesi yapan bankalar kesenin ağzını iyice açtılar. Promosyon fiyatlarını yükselten bankalar yeni ölçüleri duyurdular. İşte bankaların emekli alıcılar için verecekleri promosyon ödeme ölçüleri... Emekli müşterilere daha iyi bir promosyon teklifinin olması durumunda 3 yıllık sürenin dolmasını beklemeye gerek kalmıyor. Emekli müşteriler maaşlarını istedikleri an bir başka bankaya taşıyabiliyorlar. Yalnızca bankadan aldıkları promosyon ödemesini geri vermek durumunda kalırlar.

    2021 EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ LİRADIR?

    Emekli vatandaşlarımız emekli ücret promosyon ölçüsünün ne kadar olduğunu da merak ediyorlar. Bu ölçü bankadan bankaya ve emekli ücret meblağına göre değişmektedir. En az 500 TL olan promosyon meblağı bankalarca verilen ekstra ödemelerle 2.500 TL'nin üzerine kadar çıkabilmektedir. İşte banka banka emekli ücret promosyon ölçüleri...

    DENİZBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL'DİR?

    1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 675 TL

    1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 850 TL

    2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL

    GARANTİ BBVA EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL'DİR?

    1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 800 TL

    1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL

    2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.200 TL

        İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL'DİR?

        1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 750 TL

        1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 875 TL

        2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL

        YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL'DİR?

        1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL

        1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 1.250 TL

        2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.500 TL

        QNB FİNANSBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL'DİR?

        1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 850 TL

        1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 1.100 TL

        2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.300 TL

        TEB EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL'DİR?

        1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 500 TL

        1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 625 TL

        2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 750 TL

        PROMOSYON ÜCRETİ NASIL ALINIR?

        İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.

        EMEKLİ PROMOSYONU NEDİR?

        Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.

            E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

            Emekli maaşınızı PTT'ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz.

            Bunun için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir;

            * Öncelikle bu adrese giriş yapın.

            * Eğer e-devlet kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.

            * Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.

            * Giriş yaptıktan sonra tekrar SGK'nın sayfasına yönlendirileceksiniz.

            * Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.

            * Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.

            * Ardından güncelleme kısmına tıklayın.
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            Haberler Ekonomi Emeklilere iyi haber! Bankalar emekli müşteriler için kesenin ağzını sonuna kadar açtı! 625-750-850 ve 1.000 TL veriliyor