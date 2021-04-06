Bankalar emekli ücret alıcıları için yeni kampanyaların bültenini yapmaya başladılar. Emekli alıcılara promosyon ödemesi yapan bankalar kesenin ağzını iyice açtılar. Promosyon fiyatlarını yükselten bankalar yeni ölçüleri duyurdular. İşte bankaların emekli alıcılar için verecekleri promosyon ödeme ölçüleri... Emekli müşterilere daha iyi bir promosyon teklifinin olması durumunda 3 yıllık sürenin dolmasını beklemeye gerek kalmıyor. Emekli müşteriler maaşlarını istedikleri an bir başka bankaya taşıyabiliyorlar. Yalnızca bankadan aldıkları promosyon ödemesini geri vermek durumunda kalırlar.
2021 EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ LİRADIR?
Emekli vatandaşlarımız emekli ücret promosyon ölçüsünün ne kadar olduğunu da merak ediyorlar. Bu ölçü bankadan bankaya ve emekli ücret meblağına göre değişmektedir. En az 500 TL olan promosyon meblağı bankalarca verilen ekstra ödemelerle 2.500 TL'nin üzerine kadar çıkabilmektedir. İşte banka banka emekli ücret promosyon ölçüleri...
DENİZBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL'DİR?
1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 675 TL
1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 850 TL
2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL
GARANTİ BBVA EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL'DİR?
1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 800 TL
1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL
2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.200 TL