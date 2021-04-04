Kısa çalışana tazminat hakkı (Ekonomi haberleri)

Kısa çalışma ödeneği 31 Mart'ta bitmesiyle çalışanlar, kısa çalışma ödeneği süresinin kıdem tazminatı ve izin süresinde kullanılıp kullanılmadığını merak ediyor. İş Kanunu yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan günleri belirliyor. Buna göre işveren tarafından verilen izinler ve kısa çalışma süreleri yıllık izin hesabında kullanılıyor. Hukukçular bu kısa çalışma ödeneği sürelerinin yıllık izinle birlikte kıdem tazminatı hesabında da kullanılacağını belirtiyor. Yani bir işçi 1 yılını bu şekilde dolduruyorsa hem tazminat hem de yıllık izin hakkı bulunacak.
SU KANUNLA KORUNACAK
Başkan Erdoğan'ın "suyu korumak, vatanı korumaktır" sözleriyle başlattığı 1. Su Şurası çalışmaları sürerken, su konusunda farkındalık için tüm paydaşlar da harekete geçti. İklim Değişikliği Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, "6 yıl önce başlatılan Su Kanunu çalışması tamamlanması çok önemli" dedi.
VODAFONE'DAN STRATEJİ YENİLİĞİ
Vodafone, tüm dünyada marka stratejisini, sloganını ve görsel kimliğini yeniledi. Bu doğrultuda, şirketin "Together we can" olarak belirlenen yeni sloganı, Türkiye'de "Birlikte mümkün" şeklinde kullanılacak. Vodafone'un ikonik logosunda ve kırmızı fon kullanımında da bazı değişikliklere gidildi.