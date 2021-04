Kısa çalışana tazminat hakkı (Ekonomi haberleri)

VODAFONE'DAN STRATEJİ YENİLİĞİ

Vodafone, tüm dünyada marka stratejisini, sloganını ve görsel kimliğini yeniledi. Bu doğrultuda, şirketin "Together we can" olarak belirlenen yeni sloganı, Türkiye'de "Birlikte mümkün" şeklinde kullanılacak. Vodafone'un ikonik logosunda ve kırmızı fon kullanımında da bazı değişikliklere gidildi.