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    Kısa çalışana tazminat hakkı (Ekonomi haberleri)

    Kısa çalışma ödeneği 31 Mart'ta bitmesiyle çalışanlar, kısa çalışma ödeneği süresinin kıdem tazminatı ve izin süresinde kullanılıp kullanılmadığını merak ediyor. yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan günleri belirliyor. Buna göre işveren tarafından verilen izinler ve kısa çalışma süreleri yıllık izin hesabında kullanılıyor.

    Kısa çalışana tazminat hakkı

    Kısa çalışma ödeneği 31 Mart'ta bitmesiyle çalışanlar, kısa çalışma ödeneği süresinin kıdem tazminatı ve izin süresinde kullanılıp kullanılmadığını merak ediyor. İş Kanunu yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan günleri belirliyor. Buna göre işveren tarafından verilen izinler ve kısa çalışma süreleri yıllık izin hesabında kullanılıyor. Hukukçular bu kısa çalışma ödeneği sürelerinin yıllık izinle birlikte kıdem tazminatı hesabında da kullanılacağını belirtiyor. Yani bir işçi 1 yılını bu şekilde dolduruyorsa hem tazminat hem de yıllık izin hakkı bulunacak.

    SU KANUNLA KORUNACAK
    Başkan Erdoğan'ın "suyu korumak, vatanı korumaktır" sözleriyle başlattığı 1. Su Şurası çalışmaları sürerken, su konusunda farkındalık için tüm paydaşlar da harekete geçti. İklim Değişikliği Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, "6 yıl önce başlatılan Su Kanunu çalışması tamamlanması çok önemli" dedi.

    VODAFONE'DAN STRATEJİ YENİLİĞİ
    Vodafone,     tüm dünyada marka stratejisini, sloganını ve görsel kimliğini yeniledi. Bu doğrultuda, şirketin "Together we can" olarak belirlenen yeni sloganı, Türkiye'de "Birlikte mümkün" şeklinde kullanılacak. Vodafone'un ikonik logosunda ve kırmızı fon kullanımında da bazı değişikliklere gidildi.

        'TABAĞINDA NE VAR' HAREKATI
        Metro         Türkiye, "Tabağında ne var?" hareketini başlattı. Metro Türkiye'de yer alan toplam 8.500 adet ürünü kapsayan 430 taze sebze ve meyve çeşidinin tarladan sofraya uzanan hayat hikâyesi, 15 farklı izlenebilirlik bilgisi ile paylaşılıyor. Ürünün etiketinde yer alan QR kodu ile tüm üretim aşamaları görülebiliyor.

        SABİHA GÖKÇEN KADIKÖY'E BAĞLANDI
        Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşasının yüzde 91'i tamamlanan ve ilk ray kaynağı bugün yapılan Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında çalışmaların süratle devam ettiğini belirterek, hattın tamamlanmasıyla havalimanı ile Kadıköy'ün bağlanacağını söyledi.

        SABANCI'YA DİJİTAL DÖNÜŞÜM LİDERİ
        Türkıye'nin         dijital dönüşümüne liderlik etme ve yazılımın gücüyle dünyaya açılma vizyonuyla faaliyet gösteren SabancıDX'in CEO'luğuna Doğuş Kuran atandı. Kuran, Sabancı Holding'in dijital dönüşümüne öncülük ederken siber güvenlik, IOT, dijital servisler ve analitik alanlarında yeni yatırımları sağlayacak.

            KOLAY PARA GÖRMEDİM
            İş hayatına Denizli Babadağ'da 50'li yıllarda ailesinin ürettiği tekstil ürünlerini satarak başlayan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, sessizliğini INBUSİNESS dergisi için bozdu. Sadece 40 gün evde kaldığı pandemi sürecini, Zorlu Holding için iyi bir dayanıklılık testi olarak değerlendiren Ahmet Zorlu, "Akıllı Hayat 2030" Sürdürülebilirlik stratejimizden taviz vermeden yatırımlarımıza ve Türkiye ortalamasının üzerinde büyümemize devam ettik" dedi. Yatırımlarıyla ilgili bilgi de veren Ahmet Zorlu şunları söyledi: "Ben hayal kurmayı çok severim ama hayalci olmadım. O yüzden yeni bir işe girdiğimiz zaman bizi tanımayanlar; "Bu delilik!" derler genelde. Oysa tüm o işler bizim çok önceden kurduğumuz hayallerin bir sonucuydu. Ben bir işi tamamlamadan rahat uyku uyumam. Sözün özü; ben hiç kolay para görmedim. Çok hayal kurdum, çok çalıştım ve hala da çalışmaya devam ediyorum."

            HALKA ARZ REKORU
            Borsa'da yeni halka arzlar yatırımcı sayısını patlattı. Pay senedi yatırımcı sayısı 2 Nisan'da yüzde 12.09 yükselişle bir günde 274.046 kişi artarak 2.5 milyonu aştı. Böylelikle, halka arzların etkisiyle 2 Nisan'da bugüne kadarki en yüksek günlük oransal ve sayısal artış kaydedildi. 2017'de üç, 2018'de dokuz, 2019'da altı, 2020'de 8 şirket halka arz olurken bu yıl şimdiden 3 şirketin halka arzı yapıldı. 13 şirketin de SPK'da halka arz için başvurusu bulunuyor. 2020'de 8 şirket halka arz olurken bu yıl çok daha fazla şirketin halka arzı bekleniyor.


            GÖRÜLMEMIŞ TEKNOLOJI
            ABD'de Kaliforniya merkezli Exosonic şirketi tarafından ortak geliştirilen, saatte 2 bin 205 kilometre hıza kadar ulaşabilen süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak. Çit motorlu olarak tasarlanan uçakta 31 yolcu kapasitesi olacağı belirtildi. Exosonic'da görev yapan tasarımcı Stephanie Chahan, "Yapılan bu konseptle şu anda kullanılan uçaklarda olmayan teknolojileri uygulamayı planlıyoruz" dedi. Chahan, uçağın dünyadaki en hızlı kuşlardan biri olarak ifade edilen 'alaca doğan' kuşundan esinlenerek tasarlandığını ifade etti. Öte yandan uçakta, iki mutfağın, iki tuvaletin de yer alacağı açıklandı.
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            Haberler Ekonomi Kısa çalışana tazminat hakkı (Ekonomi haberleri)