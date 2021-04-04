Kısa çalışana tazminat hakkı (Ekonomi haberleri)

KOLAY PARA GÖRMEDİM

İş hayatına Denizli Babadağ'da 50'li yıllarda ailesinin ürettiği tekstil ürünlerini satarak başlayan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, sessizliğini INBUSİNESS dergisi için bozdu. Sadece 40 gün evde kaldığı pandemi sürecini, Zorlu Holding için iyi bir dayanıklılık testi olarak değerlendiren Ahmet Zorlu, "Akıllı Hayat 2030" Sürdürülebilirlik stratejimizden taviz vermeden yatırımlarımıza ve Türkiye ortalamasının üzerinde büyümemize devam ettik" dedi. Yatırımlarıyla ilgili bilgi de veren Ahmet Zorlu şunları söyledi: "Ben hayal kurmayı çok severim ama hayalci olmadım. O yüzden yeni bir işe girdiğimiz zaman bizi tanımayanlar; "Bu delilik!" derler genelde. Oysa tüm o işler bizim çok önceden kurduğumuz hayallerin bir sonucuydu. Ben bir işi tamamlamadan rahat uyku uyumam. Sözün özü; ben hiç kolay para görmedim. Çok hayal kurdum, çok çalıştım ve hala da çalışmaya devam ediyorum."