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    • 02.04.2021 10:44
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    SON DAKİKA: Bakan Elvan'dan kritik temas: üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüşecek!

    Son dakika herine göre, Hazine ve Maliye Bakanı , üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bugün saat 15.30'da bir araya gelecek.

    AA
    Bakan Elvan'dan kritik temas

    Hazine ve Maliye Bakanı , bugün saat 15.30'da () üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek.



    EKONOMİ REFORMALARINA İLİŞKİN SUNUM YAPACAK
    Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda, AB büyükelçilerine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı "Ekonomi Reformları"na ilişkin sunumda bulunacak.


    SORULARI CEVAPLAYACAK
    Bakan Elvan, bugün saat 15.30'da başlayacak görüşmede, büyükelçilere, ekonomisinin genel görünümü hakkında bilgi vererek, onlardan gelecek soruları cevaplayacak.

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