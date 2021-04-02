Emekliye 8.477 TL avans: 3 maaşlık ödemeyi İsteyen başvurup alacak

Ülkemizde emekli olmak için yıl, yaş, ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor.
3 şartı da sağlayanlar başvurusunu yapıp emekli maaşına kavuşuyor.
Emekli aylığı bağlama işlemleri son yıllarda hızlandırıldı.
Ülkemizde emekli olmak için yıl, yaş, ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor.
3 şartı da sağlayanlar başvurusunu yapıp emekli maaşına kavuşuyor.
Emekli aylığı bağlama işlemleri son yıllarda hızlandırıldı.
Bugün emeklilik işlemleri için tek bir dilekçe yetiyor, 1 hafta- 10 gün içerisinde aylıklar bağlanıyor.
Aylık, başvurulan tarihten sonraki ay başından itibaren hesaplanıyor.
90 GÜN ŞARTI
Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans sistemi devreye giriyor.
Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi için, aylığın 90 gün içerisinde bağlanamamış olması ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı başvuru yapılması gerekiyor.
SGK, avansta net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.
Bu yıl için avansın tutarı 8 bin 477 lira.
Avansın bağlanacak aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.
3 MAAŞ ÖDEME
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının mevcut emeklilere de sağlanması beklentisi var. Avansın tutarının da 3 maaş kadar olması isteniyor.
Talepler hayata geçerse, emekliler nakit ihtiyacını faizsiz sunulan avans ile karşılayabilecek.
Avans daha sonra maaşlardan küçük taksitler halinde ödenebilecek.