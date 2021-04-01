Yaklaşık 3.5 milyon kamu görevlisinin merakla beklediği Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yardımcısı Ahmet Erdem, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldığı toplantıdan 2 önemli karar çıktı.
Bakan Selçuk, kamudaki görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik yapılması konusunda memur konfederasyonlarıyla mutabakata vardıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Konfederasyonlarımızla Kamudaki İstihdam Türlerini Değerlendirme Çalışma Grubu kurulması konusunda da hemfikir kaldık" bilgisini verdi.