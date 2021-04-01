



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da kararlara ilişkin şu paylaşımı yaptı: "Sözleşmeli istihdamını tüm yönleriyle inceleyecek bir komisyon kurulacak. Taraf temsilcileri çalışmaya katılacak. Görevde Yükselme/Unvan Değişikliği Sınavları için 3 yılı aşmamak üzere düzenleme yapılacak."