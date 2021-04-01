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Haberler Ekonomi Faizsiz konutta 14 günde cayma hakkı

tasarruffinansman şirketlerine ilişkinsoruları yanıtladı.Buna göre;finansmanıfaaliyetinde bulunacakkuruluşların en azödenmiş sermayeye sahipolması gerekecek.gerçek ve tüzelkişiler yalnızca yurt içindetescil edilmiş konut, çatılıişyeri veya taşıt alımlarınıfinanse etmek üzere tasarruffinansman şirketlerindenhizmet alabilecek. Tasarruffinansman sözleşmelerindefinansman döneminin azamivadesi, konut ve çatılı işyerisözleşmeleri içintaşıt sözleşmeleri içinaşamayacak.tasarruffinansman sözleşmesiimzalanmasını takip edensözleşmeden cayabilecek.sözleşme kapsamındakitasarruf ödemelerini yerinegetirmemesi durumunda iseşirket müşterinin finansmanödemesini öteleyebilecek veyasözleşmeyi tek taraflı olarakfeshedebilecek.