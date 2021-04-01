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    Faizsiz konutta 14 günde cayma hakkı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman şirketlerine ilişkin sorulan soruları yanıtladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Faizsiz konutta 14 günde cayma hakkı
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman şirketlerine ilişkin soruları yanıtladı.

    Buna göre;

    Tasarruf finansmanı faaliyetinde bulunacak kuruluşların en az 100 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek.

    Tüm gerçek ve tüzel kişiler yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut, çatılı işyeri veya taşıt alımlarını finanse etmek üzere tasarruf finansman şirketlerinden hizmet alabilecek. Tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi, konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı aşamayacak.

    Müşteriler, tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayabilecek.

    Müşterinin sözleşme kapsamındaki tasarruf ödemelerini yerine getirmemesi durumunda ise şirket müşterinin finansman ödemesini öteleyebilecek veya sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek.
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    Haberler Ekonomi Faizsiz konutta 14 günde cayma hakkı