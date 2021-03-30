240 AY VADE

Satıştaki evlere başvuru yapan ve evleri almaya hak kazanan vatandaşlara bu evler yüzde 10-25 gibi peşinatlar ve 240 aya varan vadelerle verilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir

BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR

Müracaatlar bankalar aracılığıyla yapılacak. (Ziraat Bankası Halk Bank)

- Fotoğraflı nüfus cüzdanı,

- Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,

- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;

muhammen bedeli 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL,

muhammen bedeli 100.000 - 499.999.- TL'ye kadar olanlar için 10.000.-(Onbin) TL,

muhammen bedeli 500.000 – 999.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,

muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL,

katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

- Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale bedelini ödemeye, tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,

- Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri.

Başvuruya ilişkin diğer bilgiler toki.gov.tr adresinde.

TOKİ EVİMİ NE ZAMAN SATABİLİRİM?

TOKİ'den devir işlemlerini ilişkin yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız idaremizden aldığı konutunu bir başkasına devretme istediğinde gayrimenkul satış sözleşmesinin 9'uncu maddesinde yer alan 'Alıcının devir yetkisi ve diğer işlemler" başlığını inceleyerek işlem yapmaları gerekmektedir.

Alt gelir grubu satışlarında borç bitmeden konut devri ve kiralamazı yapılamaz. Standart (Orta gelir) gelir grubu projelerinde ise konut teslim alındıktan 1 ya da 2 yıl sonra konut devir işlemi gerçekleştirilebilir.

TOKİ NEDİR?

TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor. Ancak TOKİ'den ev alabilmek için bazı şartlar gerekli.