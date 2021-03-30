Bankalardan 2. el araç satın alabileceğinizi biliyor muydunuz? Kredi çekerek borçlarını ödeyemeyen ve teminat olarak da taşıtlarını göstermiş olan kişilerin araçları borca karşılık banka tarafından satılmaktadır. Banka bu sayede borcunu tahsil etmiş olmaktadır. 2. el araç satın almak isteyenlerin tercih edeceği yöntemlerden bir tanesidir. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 2. el araç satışı yapmaktadır. Aracın muhammen bedeli / %5 = Teminat bedeli bulunmaktadır. 50 bin TL' lik bir araca talip olduğunuzda 2 bin 500 TL teminat bedeli yatırmanız gerekmektedir. Bu bedel yatırıldıktan sonra banka tarafından size bir dekont verilecektir. Ayrıca bir teminat sözleşmesi imzalamanız gerekir.
40 bin TL, 50 bin TL, 70 bin TL'ye satılık 2. el otomobiller
40 bin TL, 50 bin TL, 70 bin TL'ye satılık 2. el otomobiller