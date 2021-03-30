Merkez Bankası kararı ve pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Koronavirüs salgının tüm dünyayı etkisi altına almasına devam ediyor. Bilindiği üzere başta kamu bankaların olmak üzere pek çok banka, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kredi paketleri açıkladı. Krediye ihtiyacı olan binlerce kişi bu noktada ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, İş Bankası 2021 kredi faiz oranları… Peki faiz kararı sonrası tüketici, konut ve taşıt kredisi faiz oranları yükselecek mi? Faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021
Taşıt kredisi: %1.34'den
İhtiyaç kredisi %1.42'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.