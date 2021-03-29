Renault Clio, Clio Sport Tourer, Symbol, Megane HB, Megane Sedan, Kadjar ve Talisman 2021 fiyat listesi... C segment sedan denilince ilk akla gelen otomobillerden Renault Megane avantajlı fiyat ve faiz oranlarıyla satılıyor. Talisman konusunda başarı sağlayamasa da Megane ile çok büyük satış rakamlarına ulaşıldı. Megane, sade ve kullanışlı tasarımın yanı sıra fiyat konusuna da dikkat ediyor. Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekilde oluyor; Özellikle o markayı ilk kez kullanacaksanız mutlaka temel özellikleri hakkında bilgi almanız gerekiyor. Bunlar farın, sileceklerin, sinyalin, selektörün, dörtlü ikaz ışıklarının ve viteslerin kullanımı vs. gibi mutlaka bilinmesi gereken özelliklerdir.
Renault Megane'lar için avantajlı fiyat ve faiz oranları
Renault Megane modelinin fiyatları 2020 için 201 bin 100 TL'den, 2021 modelleri ise 203 bin 900 TL'den başlıyor. Aracın en donanımlı versiyonu ise 370 bin 900 TL'ye kadar çıkıyor. Model 1.3 litre ve 1.5 litrelik iki farklı motor seçeneği sunuyor. 1.5 litrelik motorlar 115 beygir güç üretiyor. 1.3 litrelik motor ise 140 beygir güce sahip. Hem benzinli hem de dizel seçenekleri mevcut.
Modelde birçok opsiyon bulunuyor. Teknoloji paketi, renk seçenekleri gibi opsiyonlar mevcut. İstek ve ihtiyaçlara göre dizayn edebiliyoruz. Opsiyonların fiyatları ise bin TL ile 18 bin TL arasında değişiyor.
Renault, kredi kampanyasını 140 beygirlik 2020 model yılı Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe modeli için sunuyor. Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya kapsamında, 100.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade ya da 50.000 TL kredi tutarı ve 24 ay vade seçeneği ile yüzde 0.99 faiz oranı sunulmaktadır.
Bunun yanı sıra bir diğer kampanyada ise modeli 2.500 TL taksitle alabilme imkanımız mevcut. Renault Finans'tan kredi kullanıldığında, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 bg perakende satın alımında 217.100 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 151.100 TL peşinat ile 65.000 TL kredi, 36 ay vade ve %1,34 faiz oranı, aylık ödeme 2.488 TL'dir.