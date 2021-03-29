Borç kapatmak için 5.000-10.000-20.000 TL! Kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri?

Borç kapatmak için 5.000-10.000-20.000 TL! kredi... Vatandaşlar var olan borçlarını kredi çekerek kapatma yoluna gidiyor. Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür. Borç kapatma kredisi için başvuru yaptığınız banka sizden bazı belgeler istemektedir. Ayrıca düzenli olarak ödeme yapmanız da önemlidir. Peki bankalara kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri?
Borç kapatma kredisi alma
Kredi ödemelerinde veya kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar, borçlarını tek bir bankada birleştirebilir. Farklı bankalarda bulunan borçlarınızı tek bir bankada toplayabilirsiniz. Borçların aktarımını EFT üzerinden gerçekleştirme yapabilirsininiz.
Borç kapatma kredisi sağlayan bankalar
Akbank (Kredi kartı borçlarını taksitlendirme amacıyla)
Aktif Bank –PTT(Emeklilere özel)
Denizbank (Emeklilere özel transfer kredi)
Garanti BBVA
ING Bankası
QNB Finansbank,
Yapı Kredi Bankası
Borç transfer kredisi hakkında
Kredinin aktarıldığı bankanın keseceği krediye faiz eklenmesi ve bankadan borç tahsil edilmesine borç transfer kredisi denmektedir. Borç verecek olan bankalar, kendi belirledikleri faiz oranları ve vadelerle kredi verir. Faiz oranları düşük tutulur.
Transfer kredisine neler dahil?
Bankalar, kendi bütçeleri kapsamında kredi kampanyaları yapar. Kredi başvuruları değerlendirme durumunda geçer ve sonra onaylanır. Bankalar kendi çıkarları sebebiyle kredi onayında risk aldığı için başvuru yapan kişilerin borçlarını en kısa vakitte tahsil etmesi için fırsat verilir. Birçok banka kredi kartı transferi imkanı sağlar.