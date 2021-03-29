Borç kapatmak için 5.000-10.000-20.000 TL! Kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri?

DENİZBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ DEVAM EDİYOR

Denizbank tarafından sağlanan transfer kredisinde faiz oranları vade sürecine göre değişiyor. Müşteriler kısa vadeli transfer kredisi kullanımlarında çok düşük faiz oranı imkanından faydalanırken orta ve uzun vadeli ödemelerde ise faiz oranı artıyor.

QNB FİNANSBANK BORÇ TRANSFERİ FAİZ ORANI YÜZDE 1,34 OLDU

Kredi Tutarı Kredi Faiz Oranı (Aylık) Kredi Vadesi (Ay) Kredi Taksit Tutarı (Aylık) Kredi Tahsis Ücreti (BSMV Dahil) Sigorta Prim Tutarı* Yıllık Toplam Maliyet

10.000 TL %1,47 36 378 TL 52,5 TL 308.20 TL %23.8164

10.000 TL %1,92 36 414 TL 52,5 TL 314.63 TL %32.5128

10.000 TL %2,20 36 436 TL 52,5 TL 318.31 TL %37.8408

BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?

İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaşanlar için borçlarınızı tek bir çatı altına toplama fırsatı doğuyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altına toplayabilirsiniz. Borçlarınızı bir araya topladığınız bankadan borcunuz kadar kredi çekebilir ve bu krediyi uygun faiz oranıyla ödeyebilirsiniz.

Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür.