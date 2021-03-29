1.700 TL promosyon, en az 1.500 TL maaş ve 2.000 TL ikramiye: Emeklinin yüzü gülüyor

Son yıllarda emekliler pek çok kazanıma kavuştu.
Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlanırken; taban aylıklar yükseltildi.
Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanıyor.
Son yıllarda emekliler pek çok kazanıma kavuştu.
Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlanırken; taban aylıklar yükseltildi.
Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanıyor.
Emekli maaşı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor.
Maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.
MAYIS VE TEMMUZ
3 yıllık taahhütle verilen promosyonun tutarı, maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlarda ise en düşük 750 lira oluyor.
Seçilen bankaya göre alınabilecek promosyon bin 700 liraya kadar çıkıyor.
Bayram ikramiyesi de bin lira.
Şimdi emekli olan, ilk ikramiyeyi Mayıs'ta alacak.
Temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı'ndan önce de ikinci bin lirayı cebine koyacak.
ÖDEMELER NASIL ALINIYOR?
Emeklilik başvurusu sırasında banka tercihi işlemi de yapılıyor.
Bu şekilde bankasını seçen emekli, aylığı bağlanır bağlanmaz "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdüyle promosyonunu cebine koyuyor.
İkramiye için ise başvuru gerekmiyor.