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    • Ekonomi
    • 28.03.2021 08:28
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    • 28.03.2021 08:28
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    TC nüfus cüzdanı olan herkese maddi yardım! başvuru şartları nedir? Belediyeler ve vakıflar...

    leri: Gereksinim sahibi vatandaşları ilgilendiren son dakika açıklaması. na günler kaldı. a kısa süre kala vatandaşların en çok araştırdığı konu ramazan gıda paketi başvurusu oldu. Son gıda zamları ile birlikte temel ihtiyaç ürünlerinde de fiyatlar ciddi oranda arttı. Yağ, yumurta, bakliyat ve diğer ürünlere gelen fahiş zamlar sonrası vatandaşlar, Ramazan ayını nasıl geçireceklerini düşünürken devletin ve belediyeler ile derneklerin yardımları için başvurular alınmaya başladı. Türkiye genelinde belediyeler vatandaşlara gıda yardımları yapıyor. Gıda yardımı ihtiyaç sahiplerine yapılırken başvuru için belediyelerin resmi internet sayfasından ya da belediyelerden yapılacak.

    takvim.com.tr
    TC nüfus cüzdanı olan herkese maddi yardım! İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi...

    Son dakika haberleri: Ramazan ayından evvel lüzum sahiplerine gıda takviyeleri yapılacağı açıklandı. Devlet , belediyeler ve vakıflar tarafından verilen destekler için ayrıntılar yazımızda. Ramazan ayında gıda kolisi dayanağı almak isteyen vatandaşların vaziyetlerini şimdiden devlete ve belediyelere bildirmesi gerekmektedir. Yapacağınız bildirim sonrası tahlil yapılacak ve lüzum sahibi olduğu tespit edilen ailelere ramazan ayında besin dayanağı yapılacak.

    AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

    Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gıda yardımı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

    "3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır."

    Bu yardım kimlere verilecek: İşte cevabı "3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan haneler "

    Bu yardıma başvuru yapmak için il ve ilçede bulunan SYDV'ye kimlik kartınızla başvuru yapabilirsiniz.

        BELEDİYELER YARDIM VERİYOR

        Türkiye genelinde belediyeler vatandaşlara gıda yardımları yapıyor. Gıda yardımı ihtiyaç sahiplerine yapılırken başvuru için belediyelerin resmi internet sayfasından ya da belediyelerden yapılacak.

        VAKIFLAR VE DERNEKLER YARDIM YAPIYOR

        İHH, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay ve diğer vakıflar ile dernekler Ramazan ayından önce vatandaşlara gıda yardımları yapıyor. Bunlara başvuru için bölge müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.

        KURU GIDA YARDIM KOLİSİNİN İÇİNDE NE VAR?

        VGM'nin ihtiyaç sahiplerine verdiği gıda kolisi şu şekilde:

        "Kuru gıda yardım paketi 15 kalem gıda ürününden oluşmaktadır. 3 adet kuru gıda koli tipi bulunmaktadır: A tipi (14 kg) 1-2 kişilik aileler, B tipi (21,5 kg) 3-4 kişilik aileler ve C tipi (28,5 kg) 5 ve üzeri kişilik aileler için hazırlanmaktadır. Yurt geneline 81 il merkezinde her ay 20.315 aile adrese teslim şeklinde bu yardımdan yararlanmaktadır. Kuru gıda yardımından yararlananların ölümü, muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması, bilgi verilmeksizin 3 defa paketin teslim alınmaması halinde hizmete son verilir."

            KİMLERE GIDA YARDIMI YAPILACAK?

            VGM resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan açıklamada başvuru şartlarının şu şekilde olduğuna yer verildi:

            1. Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar.

            2. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.

            Yukarıdaki şartları taşıyanlar , başvuru formu ile birlikte VGM Bölge Müdürlüklerine müracaat edecek. Başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilecek.
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