Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.03.2021 12:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.03.2021 12:02
    ABONE OL

    a 1000 TL seyyanen zam, yüzdelik dilim, tayin hakkı verildi mi? 4D'li taşeron işçi maaş zammı kaç TL?

    işçilere 1000 TL seyyanen zam medyada çok sık yer alan mevzu başlıklarından biri. 4/D'li personellerin ücretlerine yansıtılması arz edilen bu zam ile alakalı resmi vaziyeti, işçi sendikasının arzını ve 'nın tasarılarını ele aldık. Kadroya alınan taşeron işçilere o dönem hazırlanan sözleşme kapsamında 6 ayda bir yüzde 4 zam yapılması öngörüldü. Ancak kadro sürecinden sonra yaşanan ekonomik gelişmeler enflasyon oranlarının artmasına neden oldu. görüşmelerinde yer alacak başlıca mevzular ise; taşeron işçilerin ücret zam oranları, yüzdelik dilim, tayin hakkı ve seyyanen zamlar olacak.

    takvim.com.tr
    Taşerona 1000 TL seyyanen zam, yüzdelik dilim, tayin hakkı verildi mi?

    4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Yüzde 4 olarak uygulanan zam oranının arttırılması talep edilmişti. Yeni yıla kısa süre kala binlerce taşeron işçinin gündeminde yüzdelik dilim için gelecek açıklamalar yer alıyor. Maaş zam oranı için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Yüzdelik dilim miktarı...

    TAŞERON İŞÇİLER ADINA TİS TARİHİ

    Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranlarından tayin hakkına kadar uzanan tüm yeni haklar 2021 TİS ile netlik kazanacak. Bu görüşmelerin en önemli yanı ise işçilerin taleplerini masada ilk defa söyleyecek olması. Oldukça önemli olacak ve uzun bir süre sürmesi beklenen taşeron işçi görüşmelerine ilişkin son değerlendirmeler görüşmelerin yaz ayları öncesinde başlayacağı yönünde.

    YENİ SÖZLEŞME GELİYOR

    2021 TİS görüşmeleri beklenmeye başlandı. 2021 yılının haziran ayında başlaması beklenen görüşmelerin temmuz ayında da devam etmesi bekleniyor. Maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı, ikramiyelerin artırılması, görev tanımı gibi başlıklar temel konular olacak.

    Bir diğer konu ise 1000 TL seyyanen zam konusu. Ne Çalışma Bakanlığı ne de Türk İş Sendikası bu konuda açıklamada bulunmadı. Ancak taşeron işçilere seyyanen zam yapılması konusunun TİS masasında olması bekleniyor. Bilinmeyen nokta ise Çalışma Bakanlığı'nın duruşunun ne olacağı ve kabul edilirse ne kadar seyyanen zam yapılacağı.

        TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

        Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor.

        YÜZDELİK DİLİM VE SEYYANEN ZAM

        Kamuda çalışan taşeron işçiler adına en önemli başlıklardan bir tanesi seyyanen zam iddiaları. Maaşlara doğrudan yansıtılması talep edilen zam ile ilgili Çalışma Bakanlığı'ndan da Türk İş Sendikası'ndan da resmi açıklama gelmedi.

        Yüzdelik dilim konusunda ise işçilerin elinin oldukça güçlü olduğu düşünülüyor. Özellikle yargı kararlarının işçilerin lehine olması, konunun TİS masasında konuşulması durumunda işçiler adına önemli hakların elde edilmesini sağlayabileceği yönünde.

        BİNLERCE KİŞİYE PART TİME ÇALIŞMA

        Yeni sürüm istihdam paketi ile özel sektörde binlerce kişiye part time iş imkanının sağlanacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Fesih kısıtı kalktığında, örneğin kadınların bir bölümü örneğin yarı zamanlı çalışmak istiyor. Tabii siyaseten hangi maddelerin olacağına önümüzdeki günlerde karar verilecek" dedi.

        TAŞERON AÇIKLAMASI

        Taşeron işçi iken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuya geçen 4/d işçiler için kararname hükümlerinin uygulanmaması yönünde Hak İş 'ten gelen taleplere de değinen Bakan Selçuk işkolu tartışmasına son noktayı koydu ve şunları söyledi:

        "Zaten o kararname mayısta yürürlüğe girdi. Sendikalar da o zaman bir şey söylemedi, kısmen uygulamaya girdi. Şimdi niye kamuda uygulanmasın, bizim öyle bir beklentimiz yok"

        TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI ÇALIŞMASI

        Çalışma Bakanlığı'nın KHK sonrası açıkladığı mali ve sosyal haklar tablosunda taşeron işçilerin maaşları için TİS görüşmelerinin 2020 yılında yapılacağı bu zamana kadar ise çalışanların maaşlarına her 6 ayda yüzde 4 zam yapılacağı ilan edilmişti.
        Bu süreçte ekonomik olarak zorlanan taşeron işçiler yüzde 4'lük zamların ardından daha yüksek oranlarla yeni zam talep ediyorlar.

        TAŞERON İŞÇİLERİN 2021 YILI TAYİN HAKKI

        Kamu ve belediye taşeron işçilerinin merakla beklediği tayin hakkı konusunda bazı çözüm önerileri konuşulmaya başlandı. Bu alanda işçilere kendi durumlarına göre bazı haklar olabileceğinin ifade edildiği değerlendirmelerde konuşulan çözüm önerileri arasında şu maddeler bulunuyor.

        * Kamu ve belediyelerde çalışan tüm taşeron işçilere koşulsuz şartsız tayin hakkı verilmesi.

        * Eşi kamuda çalışanların aile birliği sağlanması adında tayin hakkı verilmesi.

        * Yalnızca kurum içi veya il içi tayin hakkı verilmesi konusunda adımlar atılabileceği ifade ediliyor.

        Ancak bu çözüm önerilerine ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu öneriler yalnızca değerlendirme olup esas sonuçlar 2020 yılı Toplu İş sözleşmesi kapsamında ele alınacak. 2021 Toplu İş Sözleşmesi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası tarafından yapılacak toplantılar kapsamında gerçekleştirilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Taşerona 1000 TL seyyanen zam, yüzdelik dilim, tayin hakkı verildi mi? 2021 4D'li taşeron işçi maaş zammı kaç TL?