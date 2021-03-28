28 Mart son dakika kredi haberi: Merkez Bankası tarafından açıklanan 200 baz puan faiz artırımı kararı sonrasında bankaların gereksinim, araç ve ev kredisi faiz oranları şekillenmiş durumda. Yapılan aktüelleme sonrasında ne yazık ki pek çok banka kredi kolilerinde uyguladığı faizi yukarıya güzergahlı revize etti. Konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları cep yakıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 28 Mart 2021 Pazar güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, Akbank, Halkbank ve İNG bank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?
100.000 TL 120 AY KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
100.000 TL 120 AY KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI