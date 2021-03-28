Bankada 32 günlük mevduat hesabında 25.000 TL parası olanlar yaşadı! Bankalarda son dakika mevduat faizi yarışı arşa çıktı. Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir süratle yükselişe geçti. Yaşanan yükselişin ardından 30 bin liranın aylık faiz getirisi de merak ediliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, N Kolay Aktif Bank bono hesabı, Alternatif Bank, Odeabank, QNB Finansbank ve Şekerbank tarafından açıklanan son 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları rakamları ile 30.000 TL aylık faiz getirisi hesaplama haberimizde...
Bankada 32 günlük mevduat hesabında 25.000 TL parası olanlar ne kadar faiz alır?
Bankada 32 günlük mevduat hesabında 25.000 TL parası olanlar ne kadar faiz alır?