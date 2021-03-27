Futbolcular için vergi dönemi: İlk kez beyanname verilecek





Ancak, geliri 600 bin lirayı aşanlar bu ayın sonuna kadar beyanname dolduracak ve vergi ödeyecek. Beyanname sırasında, brüt kazancın yüzde 10'una kadar olan eğitim, sağlık harcamalarını ve sigorta giderlerinin 35 bin 316 liraya kadar olan kısmını kazançlarından indirebilecek. Bu indirimler sonrasında 2020'de örneğin 650 bin lira kazanç beyan eden sporcu için 215 bin 870 lira vergi hesaplanacak.