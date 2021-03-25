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    • Ekonomi
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    • 25.03.2021 11:16
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    : Kamuda çalışan 4D'li taşeron işçi ücreti 2021 zam oranı ne oldu? Yüzdelik dilim, tayin hakkı...

    Kamuda çalışan taşeron işçiler ile alakalı son dakika i yakından takip ediliyor. Taşeron işçi ücretlerine, fiyatlarına yapılacak zam oranı merak mevzusu oldu. Çalışma Bakanlığı'nın ve Türk İş Sendikasının yüzdelik dilim mevzusunu görüşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu alanda bir uyuşma sağlanırsa ücretlere yeni bir düzenleme gelebilir. Bu sayede işçiler hem yüzdelik dilim hem de ücret zammı alabilirler. Peki yüzdelik dilim düzenlemesi ne oldu? İşte kamuda çalışan taşeron işçi ücreti 2021 zam oranı ile ilgili son dakika gelişmeler..

    takvim.com.tr
    Kamuda çalışan 4d'li taşeron işçi ücreti 2021 zam oranı ne oldu?

    Taşeron işçilerin yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı için detaylar gelmeye başladı. Bilindiği üzere kamuda çalışan taşeron işçilerin kanun hükmünde kararname sonrası elde ettikleri haklar için kontrat süreci 31 Ekim 2020 tarihi itibariyle sona ermişti. Peki kamuda çalışan taşeron işçi ücreti 2021 zam oranı ne kadar? 4D taşeron işçiler için bu süreçlerde ön planda tutulan durumların en başlarında maaş zamları geliyor. Türk iş kapsamında gelen talepler günümüzde yüzde 8 ila 10 arasında olurken bu durumda yüzde 15 ve 17,5 bandı da dikkatleri çekiyor.

    TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

    Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. 4D taşeron işçiler için bu süreçlerde ön planda tutulan durumların en başlarında maaş zamları geliyor. Türk iş kapsamında gelen talepler günümüzde yüzde 8 ila 10 arasında olurken bu durumda yüzde 15 ve 17,5 bandı da dikkatleri çekiyor. Maaş zamlarının yanı sıra yüzdelik dilim düzenleme konuları da oldukça ön planda tutuluyor.

    Toplu iş sözleşmeleri kapsamında vatandaşların kadrolu yaşama geçmeden daha önce maaşlarına gelen düzenlemeleri ilgilendiren yüzdelik dilimleri de masada yer alması talep edilen durumlar arasında. Beklenen taleplerden bir diğeri de eğitim, düğün ya da benzer alanlarda yapılacak olan ikramiyelerin yanı sıra ek ödeme ile ilgili ekonomik durumlardaki güncellemeler üzerinde oluyor.

    ÇSHB'NİN TAŞERON DOSYASI

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı yer alıyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.

        TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.

        İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre belirlenen tarihte ödeniyor.

        YARGITAY'DAN TAŞERON İŞÇİLERLE İLGİLİ EMSAL KARAR!

        Binlerce taşeron işçiye emsal teşkil edecek karar... Yargıtay, otelde çalışan bir taşeron işçisinin, otelin kadrolu işçilerine verilen senede 4 ikramiyeden yararlandırılmamasına ilişkin açılan dava ile ilgili emsal bir karara imza attı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Anayasa'nın eşitlik ilkesine göre, işverenin aynı işi yapan işçiler arasında bir ayrıma gidemeyeceğine karar verdi.

        Yargıtay'dan taşeron işçi ile ilgili emsal karar! Otelde çalışan bir taşeron işçisinin, otelin kadrolu işçilerine verilen senede 4 ikramiyeden yararlandırılmamasına ilişkin açılan dava ile ilgili Yargıtay emsal bir karar aldı.

        Taşeron işçi, kendisinin de aynı işi yaptığını ancak taşeron işçisi olduğu için ikramiyeden yararlandırılmadığını öne sürdü. İş mahkemesi ise, dava da taşeron işçisini haklı buldu. Ve işverenin, aynı işi yapan işçiler arasında ayrım yapamayacağını belirterek, ikramiyeler başta olmak üzere diğer hakların taşeron işçilere de ödenmesi yönünde karar verdi.

        İşveren kararı temyiz etti. Temyiz başvurusu ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nde ele alındı. Daire de, Anayasa'nın eşitlik ilkesine göre, işverenin aynı işi yapan işçiler arasında bir ayrıma gidemeyeceğini belirterek, mahkemenin kararının isabetli olduğunu kaydetti.

        Daire, ancak mahkemenin işçiye ne kadar tazminat ödeneceğine yönelik bazı hususları eksik bıraktığını belirterek, kararın usulden bozulmasını hükmetti.



        Dairenin, taşeron işçilerle ilgili değerlendirmesi ise şöyle:

        "....Asıl işverenin alt işverenin işçilerine karşı eşit işlem yapma borcu bulunmamaktadır. Alt işverenin işçileri ile asıl işveren arasında iş sözleşmesi bulunmadığından alt işverenin işçileri, eşit işlem yapma borcuna dayalı olarak asıl işverenden herhangi bir talepte bulunamazlar. Eğer bu ilişki muvazaaya dayanıyorsa kanunun açık hükmü gereği alt işverenin işçileri başlangıçtan beri asıl işverenin işçiler sayılacağından, işçiler eşit işlem yapma borcuna dayalı olarak da asıl işverenden yasal haklarını talep edebileceklerdir.

        Davalı işverenin otel işletmeciliği konaklama ve eğlence işyerleri iş kolunda kalmaktadır. Otel, pansiyon, lokanta, büfe, pastane, kahvehane gibi konaklama, dinlenme ve yemek yerleri ile sinema, müzikli ve müziksiz her türlü eğlence yerleri, plaj, açık ve kapalı spor yerleri, hipodromlar, hamamlar, kaplıcalar, içmeceler, turistik tesislerde yapılan işler bu iş kolu kapsamındadır. Davalı işverenin otel hizmeti kapsamında alt işverene verdiği hizmetlerden genel temizlik, garaj ve otopark ile güvenlik hizmetleri yardımcı işlerden olması nedeni ile bu şekilde kurulan alt asıl işveren ilişkisi yasaya uygundur. Ancak bu hizmetlerin dışında verilen Restaurant ve Bar, Garson, Komi, Oda temizliği gibi hizmetler otel işletmeciliğinin asıl işlerindendir. Bu hizmetlerin verilmesi için işletme ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir olgu olması gerekir. Davalı işveren bu olguyu kanıtlayamadığı gibi asıl işlerini bir şirketten işçilik temini sureti ile aldığı anlaşılmaktadır. İşçilik temini yasada yer alan bir uygulama değildir. Bu nedenle mahkemece davacı işçinin başlangıçtan beri davalı işçisi sayılarak Toplu İş Sözleşmesi'nin tarafı sendikaya üye olması nedeni ile davacı işçinin Toplu İş Sözleşmesi'nden yararlandırılması, bu şekilde fark ücret, ikramiye ve sosyal yardım alacaklarının hüküm altına alınması isabetlidir."
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        Haberler Ekonomi Taşeron işçi son dakika haberleri: Kamuda çalışan 4D'li taşeron işçi ücreti 2021 zam oranı ne oldu? Yüzdelik dilim, tayin hakkı...