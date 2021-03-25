Taşeron işçilerin yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı için detaylar gelmeye başladı. Bilindiği üzere kamuda çalışan taşeron işçilerin kanun hükmünde kararname sonrası elde ettikleri haklar için kontrat süreci 31 Ekim 2020 tarihi itibariyle sona ermişti. Peki kamuda çalışan taşeron işçi ücreti 2021 zam oranı ne kadar? 4D taşeron işçiler için bu süreçlerde ön planda tutulan durumların en başlarında maaş zamları geliyor. Türk iş kapsamında gelen talepler günümüzde yüzde 8 ila 10 arasında olurken bu durumda yüzde 15 ve 17,5 bandı da dikkatleri çekiyor.
TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. 4D taşeron işçiler için bu süreçlerde ön planda tutulan durumların en başlarında maaş zamları geliyor. Türk iş kapsamında gelen talepler günümüzde yüzde 8 ila 10 arasında olurken bu durumda yüzde 15 ve 17,5 bandı da dikkatleri çekiyor. Maaş zamlarının yanı sıra yüzdelik dilim düzenleme konuları da oldukça ön planda tutuluyor.
Toplu iş sözleşmeleri kapsamında vatandaşların kadrolu yaşama geçmeden daha önce maaşlarına gelen düzenlemeleri ilgilendiren yüzdelik dilimleri de masada yer alması talep edilen durumlar arasında. Beklenen taleplerden bir diğeri de eğitim, düğün ya da benzer alanlarda yapılacak olan ikramiyelerin yanı sıra ek ödeme ile ilgili ekonomik durumlardaki güncellemeler üzerinde oluyor.
ÇSHB'NİN TAŞERON DOSYASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı yer alıyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.