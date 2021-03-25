TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. 4D taşeron işçiler için bu süreçlerde ön planda tutulan durumların en başlarında maaş zamları geliyor. Türk iş kapsamında gelen talepler günümüzde yüzde 8 ila 10 arasında olurken bu durumda yüzde 15 ve 17,5 bandı da dikkatleri çekiyor. Maaş zamlarının yanı sıra yüzdelik dilim düzenleme konuları da oldukça ön planda tutuluyor.

Toplu iş sözleşmeleri kapsamında vatandaşların kadrolu yaşama geçmeden daha önce maaşlarına gelen düzenlemeleri ilgilendiren yüzdelik dilimleri de masada yer alması talep edilen durumlar arasında. Beklenen taleplerden bir diğeri de eğitim, düğün ya da benzer alanlarda yapılacak olan ikramiyelerin yanı sıra ek ödeme ile ilgili ekonomik durumlardaki güncellemeler üzerinde oluyor.