YILDA 3.900 LİRA



Aksi halde ödeme kesiliyor. Eşi vefat eden kadınlara sağlanan ödemede artışa gidildi. Yüzde 36 zamlanarak aylık tutar 275 liradan 325 liraya çıkarıldı. Ödeme 2 ayda bir yapılıyor. Yani 2 ayda bir hesaba 650 lira yatıyor. Bu da yılda 3.900 liralık karşılıksız ödeme anlamına geliyor. Bu ödemeden yaklaşık 170 bin kadın yararlanıyor. Eşi vefat eden ve sosyal güvencesi olmayan kadınlara sadece geçen yıl 377 milyon lira ödeme yapıldı.