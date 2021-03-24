Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara 600 TL nakdi destek sağladığı Çankaya Halk Kartın 8. dönem başvuruları başladı. Başvurular 25 Marta kadar sürecek. Çankaya Halk Karta sahip olanlar diledikleri yerden alışveriş yapma imkanı buluyor. Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar bin 300'e yakın hane yararlandı. Ekonomik koşulları değişen ve Çankaya'da ikameti sona eren Halk Kart sahipleri bu hizmetten yararlanamıyor.