TOKİ 2021 konut başvurusu ne zaman, merak konusu oldu. Geçen yıl büyük ilgi gören ucuz konut projesine bu yıl da devam ediliyor. İlk kampanya haberi Adana'dan geldi. İşte, TOKİ alt gelir grubu ve sosyal konut projesi başvuru tarihleri... TOKİ Başkanlığı'nın sunduğu ödeme seçenekleri kuralı konut alımlarında uygulanan seçeneklerle eşdeğer. Kurum ev alacak olan vatandaşların konut projesine göre değişen oranlarda belli bir tutarda peşinat ödemesini istiyor. Peşinat ödemeleri yüzde 10'dan başlayıp yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 oranlarında oluyor.
TOKİ ADANA KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan duyuruda Adana'da 1252 adet konutun satışa çıkarıldığı duyuruldu.
Konut tipi 2+1 veya 3+1 olan dairelerden almak isteyenlerin, 5-22 Nisan 2021 tarihleri arasında Halkbank Adana Şubeleri ve e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.
TOKİ UCUZ KONUT SATIŞ ŞARTLARI BELLİ OLDU
Bu şartlar;TC vatandaşı olmak
Başvuran vatandaşın en az 25 yaşında olması
Başvurulacak ilde en az 1 yıldır nüfusa kayıtlı olarak ikamet ediyor olmak
TOKİ den konut ya da kredi almamış olmak
Hane gelirinin aylık 2600 TL üzerinde olmaması
Başvuru yapan vatandaşların kendisi, eşleri ya da bakmak ile yükümlü olduklarının hanelerinin olmaması şartları aranır.