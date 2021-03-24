Hemen başvurun tek tek ödeme yapılıyor! Toplu ödeme imkanından yararlananlar için maaşlar hesaplara yatıyor!

Toplu ödeme imkanından yararlananlar maaşlarını almaya devam ediyor. Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen primlerini tamamlayamayan ve tamamlama ihtimali bulunmayan sigortalılar ödenen primleri SGK'dan toplu olarak geri alabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim ödeyen vatandaşlara sağladığı haklardan bir tanesi de toplum prim parası iadesi. Bu iade hesaplamaları güncel prim tutarları üzerinden yapılıyor. Sizde bu grup içerisinde yer alıyorsanız bu duruma yaşadığınız il ve ilçede yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezleri üzerinden kimlik belgeniz ile başvuruda bulunabilir burada size verilecek olan matbu dilekçe örneğini doldurarak prim iadesi talep edebilirsiniz.
SGK'DAN TOPLU PARA ALABİLİRSİNİZ
SGK tarafından sağlanan toplu prim parası iadesi için emekli olmak için talep edilen koşullardan ikisinin sağlanmış olması gerekiyor. SGK'nın talep ettiği prim ödemeleri tam olmayan vatandaşlar gün şartını ve yaş şartını sağlamışlarda prim ödemesi alabiliyorlar. Diğer bir deyişle emekli olmak için sigortalılık gün şartı ve yaş şartını sağlamış olan vatandaşlar prim eksikleri varsa bu eksiği kapatamıyorlarsa toplu para için başvuru yapabiliyorlar.
TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?
– Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.
– Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.
Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar. Ancak primleri eksik ise ve tamamlama imkanı da yoksa paralarını geri alabiliyorlar. Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabiliyor. Kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.