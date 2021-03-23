23 Mart son dakika kredi haberleri: Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşları üzen son dakika haberi geldi. Edinilen bilgilere göre bankalar kredi faiz oranlarını, son PPK toplantısında alınan faiz artırımı sonrası güncelledi. Konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları cep yakıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 23 Mart 2021 Salı güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA,TEB, Akbank ve Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?
KONUT, TAŞIT VE İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YENİ FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU
Yeni haftanın ilk işlem gününde bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi. Edinilen son dakika bilgilerine göre kredi faizlerinde politika faizi artışı yapıldı.
Konut kredisinde bazı bankaların faiz oranları şu şekilde:
Ziraat Bankası: 1.37
Vakıfbank: 1.32
Halkbank: 1.38
TEB: 1.38
Yapı Kredi: 1.39
İş Bankası: 1.40
Akbank: 1.45
120 ay vade ile 250 bin lira çekerseniz 1.37 faiz oranında her ay 4.256,64 TL, toplamda çektiğinizin 2 katından fazla yani 512.878,68 TL ödemiş olacaksınız.
Taşıt kredisinde ise faiz oranları şu şekilde:
Yapı Kredi: 1.43
Garanti BBVA: 1.49
İş Bankası: 1.50
Akbank: 1.59
Qnb Finansbank: 1.61
Ziraat Bankası: 1.54
1.54 faizle 100 bin lira çekerseniz 48 ay vadede her ay 3.160,17 TL , toplamda 151 bin 688 TL ödemiş olursunuz.