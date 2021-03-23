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    • Ekonomi
    • 23.03.2021 13:12
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    • 23.03.2021 13:12
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    oranları patlama yaptı! 50.000 TL nakit parasını bankaya yatıran 9.094 TL faiz alacak! İşte oranlar

    Pandemi yarıyılı vaktince bankada parası olanlar için belli bir dönemde bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yine değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok parasal anlamda gevşeme yaşamıştı. Senelik faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü. Bu anlamda 365 günlük verilen faiz oranları adeta tavan yapmış durumda. Eğer 50 bin TL nakit paranız varsa yıllık alacağınız tutar 9.094 TL oluyor. Standart vadeli mevduat hesabı banka şubelerinden açtırabilir, birikim de yine şube üzerinden yatırılabilir. Bu işlemler için şube hesap işletim ücreti ve ek masrafları talep edebilir.

    takvim.com.tr
    50.000 TL nakit parasını bankaya yatıran 9.094 TL faiz alacak!

    Korona virüs salgını sürecinde gelir kaybı endişeleri yaşayan vatandaşlar paralarını en uygun yatırım araçlarında değerlendirmenin yollarını arıyor. Merkez Bankasının zorunlu karşılık oranlarını artırmasının ardından bankalara ödenen faiz tutarının da arttı. TL zorunlu karşılık oranlarının tüm vadelerde 200 baz puan artmasının bankaların mevduat faizi oranlarına yansıması bekleniyor. Peki, Mart 2021'de en yüksek getiri sağlayan mevduat faiz oranlarını veren bankalar hangileri? Mevduat, bankalara belli bir vade ya da ihbar süresi sonunda çekilmek üzere yatırılan paradır. Bankaların halktan faiz veya kur farkı ödeyerek topladıkları kaynaklar olarak da tanımlanabilir.

    50.000 TL nakit parasını bankaya yatıran 9.094 TL faiz alacak!

    50.000 TL nakit parasını bankaya yatıran 9.094 TL faiz alacak!

        Faiz Getirisi En Yüksek Banka Nasıl Belirlenir?

        Bankaların mevduat faiz oranları, kredi faiz oranlarına da bağlı olarak rekabet içerisinde kalmak için tutar ve vadeye göre sürekli değişkenlik gösterir. Bu sebeple en yüksek mevduat faiz oranını bulmak için bankaları her mevduat yatırma veya yenileme döneminde yeniden karşılaştırmak gerekir.

        Mevduat Faizi Hesaplama

        Mevduat faiz hesaplaması, "anapara*faiz oranı*vade (gün)/36500" formülü ile brüt olarak hesaplanır. Örneğin yıllık %15,09 faiz oranı ile 30 gün vadeli mevduat hesabına 10 bin TL para yatırılması durumunda: 10.000 TL*15,09*30/36500 = 124,02 TL 30 günlük brüt faiz getirisi elde edilir.

        Net mevduat getiri ise brüt faiz getirisinden mevduat vadesine göre denk gelen stopajın (gelir vergisinin) düşülmesi ile hesaplanır. Yukarıdaki örneğin vadesi 30 gün olduğu için stopajı %15'dir. Bu durumda net kazanç ise 124,02 TL - (124,02 TL*%15) = 105,42 TL olur.

        Mevduat Hesabı Türleri

        1-Vadesiz Mevduat: Hesaba yatırılan tutarın herhangi bir vade ya da sözleşmeye gerek olmaksızın kullanılabildiği, buna karşılık da ek bir getirisi olmayan hesap türüdür.

        2-Vadeli Mevduat: Banka ile mevduatı yapan arasında kararlaştırılan vadenin dolmasından sonra faiz bedeliyle beraber çekilebilen mevduat türüdür. Ayrıca bazı bankalarda vade günlük olarak belirlenerek para çekimlerinde faiz kaybı da yaşanmayabilir.

        3-İhbarlı Mevduat: Mevduatın sahibinin, mevduatını çekeceği tarihi belirli bir süre önce bankasına bildirmek durumunda olduğu mevduat türüdür.

        4-Kırık Vadeli Mevduat Hesabı: Türk bankacılık sisteminde standart olarak 1, 3, 6 ve 12 ay gibi vadeler kullanılır. Bu vadelerden çok ya da bu vadelerin arasında yer alan vadelere ise 'kırık vade' denir.

            Mevduat Nedir?

            Mevduat, bankalara belli bir vade ya da ihbar süresi sonunda çekilmek üzere yatırılan paradır. Bankaların halktan faiz veya kur farkı ödeyerek topladıkları kaynaklar olarak da tanımlanabilir.
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            Haberler Ekonomi Mevduat faiz oranları patlama yaptı! 50.000 TL nakit parasını bankaya yatıran 9.094 TL faiz alacak! İşte oranlar