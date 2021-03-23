Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar 2021 yılı başında EYT mevzusunda hükümet kanadından bir adım gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. Hükümet EYT konusunda en son net bir şekilde olumlu karşılamadığını açıklamıştı. Ancak son açıklamaların üzerinden uzun bir süre geçti. Mart ayından beri ülkeyi bu kadar etkisi altına alan corona virüs nedeniyle maalesef ki Meclis'in gündemindeki öncelik konular da değişti. Şu an tüm EYT'liler hükümet tarafından kendileri için olumlu bir adım atmasını bekliyor. Peki 2021 yılı EYT yasası çıkarsa kim, ne zaman emekli olacak?
EYT ÇIKARSA KİMLER EMEKLİ OLABİLECEK?
2021 yılında EYT konusunda sürpriz bir adım atılması durumunda her emeklilikte yaşa takılan vatandaş emekli olamayacak. Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenlemeler gelirse kadınlar 20 yıl erkekler 25 yıl şartını sağlayan ve 5000 gün primi olanlar emekli olabilecek.
ERKEN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI...
EYT'liyim 1991 SSK başlangıcı şuan 7500 günüm var çalışıyorum tip2 şeker hastalığı var. Ayrıca astım hastasıyım nasıl emekli olabilirim. Yaş 46 ve 52 yaşı beklemek zorunda kaldım. Abdurrahman Ulutürk
Hiçbir çalışma yapılmaz ise gün geçtikçe EYT'lilerin sayıları daha da artacaktır. Sigortalılık başlangıcınız 23 Mayıs 1991'den önce ise 52 yaş 5525 prim günü, sonra ise 53 yaş 5600 prim günü şartlarına tabisiniz. Prim gününüzü tamamlamış belirtmiş olduğunuz gibi yaş şartınızı bekliyorsunuz. Genel olarak Tip1 diyabet hastalarına %30- %40 arası rapor verilmektedir. Tip2 diyabet hastalarına ise %20 oranında rapor çıkarılmaktadır. Erken emeklilik için en az %40 raporunuzun olması gerekmektedir. Tabi astım hastalığınızın ilerleme seviyelerine göre raporunuzda artış olabilir. Heyet hastanesine müracaat etmeniz faydanıza olacaktır. %40 oranında bir rapor almanız size emeklilik kapısını açabilir.