Muhtaç aylığı ödemeleri özel bir dayanak ödemesi olup özel müracaat koşulları bulunuyor. VGM'nin kendi internet sitesinde yer alan müracaat açıklamasında yoksul aylığı ödemelerinin annesi yada babası ölüm etmiş manili vatandaşların alabileceği bildirildi. Sosyal teminatı olmayan yurttaşların müracaat yapabildiği ödemeler kazancı olanlara da ödenmiyor. Başvuruda bulunan kişinin üzerinde gayrimenkul varsa ve bu gayrimenkul belli bir oranda gelir sağlıyorsa yine muhtaç aylığı başvuruları geçersiz sayılıyor.
HER AY 914 TL OLARAK ÖDENİR
Muhtaç aylığı başvurusunda bulunan vatandaşların başvuruları kabul edilmesi durumunda ise ödemeler her ay 914 TL olarak yapılır. Bu yardım için başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını kendi şehirlerinde yer alan Vakıflar Genel Müdürlüklerine yapabilirler.
DEVLETTEN NORMALLEŞME SÜRECİNDE ALABİLECEĞİNİZ DESTEKLER
Devlet tarafından sağlanan desteklerin çok büyük bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor.
Bakanlık birimlerine yapılan yardım başvuruları sonunda vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda gıda yardımı, yakacak yardımı, nakit para yardımı gibi destekler sağlanıyor. Ancak bu ödemeleri almak için sağlanması gereken şartlar var.