Para Yardımı

Aile Bakanlığı sosyal güvencesi olmayan geliri düşük olan yada hiç bulunmayan yaşlı vatandaşlara aylık 672 TL yardım ödemesinde bulunur.

Gıda Yardımı

Gıda yardımı ise temel gıda ihtiyaç malzemelerinin aileye sağlanması şeklinde yapılıyor. Bu kapsamda vatandaşlara düzenli gıda yardımı veriliyor. Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor.

Elektrik Yardımı

Elektrik yardımı ile devlet vatandaşlara 106 TL'ye ulaşan ödeme sağlıyor. Bu ödemeler direkt olarak vatandaşların hesaplarına değil fatura ödeme sürecinde fatura tutarından düşülerek sağlanıyor. Bu destek için başvuru alınmıyor ve sosyal yardım alan vatandaşlar için sağlanıyor.