SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomide reformun takvimi açıklanıyor: Türkiye cazibe merkezi olacak!





DÜZENLEMELER HAZIR

Eylem planı ve takvim Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da, geçen hafta yaptığı açıklamada en geç Salı günü açıklayacaklarını söylemişti. Eylem planında sorumlu kuruluşların eylemi ne kadar sürede tamamlayacağı ortaya konuldu. Paketteki her bir maddenin altında yüzlerce, onlarca sayfalık çalışma olduğunu belirten Bakan Elvan, bununla ilgili yasa ve yönetmeliklerle ilgili hazırlıkların da hemen hemen tamamlandığını ifade etmişti.