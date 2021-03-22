Gençler, İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor.
Günlük olarak verilen harçlık bu yıl artırıldı. Günlük 108,68 lira ödeme yapılıyor.
6-9 AY SÜRÜYOR
Gençler, İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor.
Günlük olarak verilen harçlık bu yıl artırıldı. Günlük 108,68 lira ödeme yapılıyor.
6-9 AY SÜRÜYOR
Ödeme öğrenciler için 81,51, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 lira olurken; geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda düzenlenen programlarda ise katılımcılara günlük 115 lira veriliyor.
İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6 ay sürüyor.
18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor.
Programlar haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.
Bu programlara katılan gençler günlüğü 108,68 liradan ayda (26 gün) 2 bin 825 lira alabiliyor.
Bu tutar, program bilişim sektörüne ilişkin ise 2 bin 990 liraya çıkıyor.