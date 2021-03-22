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    Ödeme bu yıl arttı: 'un işbaşı eğitim programları ile gençlere 2990 TL

    Gençler, 'un işbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor. Günlük olarak verilen harçlık bu yıl artırıldı. Günlük 108,68 lira ödeme yapılıyor. Ödeme öğrenciler için 81,51, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 lira olurken; geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda düzenlenen programlarda ise katılımcılara günlük 115 lira veriliyor.

    Gençlere 2.990 TL

    Gençler, İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor.

    Günlük olarak verilen harçlık bu yıl artırıldı. Günlük 108,68 lira ödeme yapılıyor.

    6-9 AY SÜRÜYOR


        Ödeme öğrenciler için 81,51, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 lira olurken; geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda düzenlenen programlarda ise katılımcılara günlük 115 lira veriliyor.

        İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6 ay sürüyor.

        18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor.

            Programlar haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.

            Bu programlara katılan gençler günlüğü 108,68 liradan ayda (26 gün) 2 bin 825 lira alabiliyor.

            Bu tutar, program bilişim sektörüne ilişkin ise 2 bin 990 liraya çıkıyor.
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            Haberler Ekonomi Ödeme bu yıl arttı: İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençlere 2990 TL