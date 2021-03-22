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    • Ekonomi
    • 22.03.2021 14:17
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    • 22.03.2021 14:17
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    Mart 2021 ? Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30.000 TL hibe!

    Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen geri ödemesiz 30 bin TL hibe desteği için başvuru şartları merak ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere ödenen 30 bin TL hibe desteği ödemeleri bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sağlıksız makûs vaziyette bir konutta yaşayan lüzum sahibi ailelere devlet 30 bin TL'ye kadar konut takviyesi sağlıyor. Prefabrik konut takviyeyi almak için ailede yaşayan bireylere düşen hane kazancı minimum fiyatın üçte birinden az olması vaziyetinde sağlanıyor. Daha önce söz konusu rakam 25 bin lira olarak uygulanıyordu. Verilen desteğe gelen 5 bin liralık ilave zam ihtiyaç sahiplerini sevindirirken yine de prefabrike ev fiyatları ile kıyaslandığında yetersiz bulundu.

    takvim.com.tr
    Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30.000 tl hibe!

    Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemeleri yapılıyor. Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe desteğine yönelik araştırmalar son dönemde sıkça soruşturulan konular arasında yer alıyor. Prefabrik ev yardımından yararlanmak için vatandaşlardan bazı şartları yerine getirmeleri isteniyor. Söz konusu yardım bazı gelir düzeyine göre belirlenen kısımı kapsıyor. Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe...

    FARKLI KURUM VE KURULUŞLARDAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 30 BİN TL HİBE

    Daha önce söz konusu rakam 25 bin lira olarak uygulanıyordu. Verilen desteğe gelen 5 bin liralık ilave zam ihtiyaç sahiplerini sevindirirken yine de prefabrike ev fiyatları ile kıyaslandığında yetersiz bulundu.

    Devletin Aile Bakanlığı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere vermiş olduğu 30 bin lira hibe para ödemesi için başvuruda bulunmak isteyen kişilerin belirli kriterleri taşımaları gerekiyor. Bu şartlar;

    Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evde ikamet etmek, Muhtaç durumda olmak, Hane halkı aylık gelir toplamının hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olması yani 701,32 lira rakamını aşmaması,

    Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az bir tanesine sahip olmak, Onarımı yapılacak ya da üzerine prefabrik ev kurulacak olan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak.

    Söz konusu yardım mütevelli heyeti tarafından belirlenmekte olup Kaymakamlık binaları içerisinde yer alan SYDV tarafından başvurular alınmaktadır.

        2+1 VE 3+1 PREFABRİK EVLER İÇİN FİYAT TABLOSU

        * 100 metrekare 2+1 bir ev fiyatı 109 bin TL ile 112 bin TL arasında.

        * 120 metrekare 2+1 bir ev fiyatı 125 bin TL ile 135 bin TL arasında.

        * 55 metrekare 2+1 bir ev fiyatı 70 bin TL.

        * 70 metrekare 2+1 bir ev fiyatı 78 bin TL ile 80 bin TL arasında.

        * 75 metrekare 2+1 bir ev fiyatı 85 bin TL seviyesinde.


        30 BİN TL PREFABRİK EV DESTEĞİ DEVLETTEN

        Sağlıksız makûs vaziyette bir konutta yaşayan lüzum sahibi ailelere devlet 30 bin TL'ye kadar konut takviyesi sağlıyor. Prefabrik konut takviyeyi almak için ailede yaşayan bireylere düşen hane kazancı minimum fiyatın üçte birinden az olması vaziyetinde sağlanıyor. Lüzum sahipleri için geçerli bu yardım için müracaatlar ilçe sosyal takviyeleşme ve dayanışma vakıflarına yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi Mart 2021 geri ödemesiz hibe kredi nasıl alınır? Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30.000 TL hibe!