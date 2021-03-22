Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemeleri yapılıyor. Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe desteğine yönelik araştırmalar son dönemde sıkça soruşturulan konular arasında yer alıyor. Prefabrik ev yardımından yararlanmak için vatandaşlardan bazı şartları yerine getirmeleri isteniyor. Söz konusu yardım bazı gelir düzeyine göre belirlenen kısımı kapsıyor. Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe...
FARKLI KURUM VE KURULUŞLARDAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 30 BİN TL HİBE
Daha önce söz konusu rakam 25 bin lira olarak uygulanıyordu. Verilen desteğe gelen 5 bin liralık ilave zam ihtiyaç sahiplerini sevindirirken yine de prefabrike ev fiyatları ile kıyaslandığında yetersiz bulundu.
Devletin Aile Bakanlığı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere vermiş olduğu 30 bin lira hibe para ödemesi için başvuruda bulunmak isteyen kişilerin belirli kriterleri taşımaları gerekiyor. Bu şartlar;
Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evde ikamet etmek, Muhtaç durumda olmak, Hane halkı aylık gelir toplamının hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olması yani 701,32 lira rakamını aşmaması,
Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az bir tanesine sahip olmak, Onarımı yapılacak ya da üzerine prefabrik ev kurulacak olan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak.
Söz konusu yardım mütevelli heyeti tarafından belirlenmekte olup Kaymakamlık binaları içerisinde yer alan SYDV tarafından başvurular alınmaktadır.