Pandemi, tatil alışkanlıklarımızı değiştirdi. Korunaklı şekilde 4 mevsim tatil imkanı sunan ev konforundaki karavanlar gözde oldu. Karavanlara talebin bu yıl da yüksek seyretmesi beklenirken, bu alandaki yenilikler 3-11 Nisan'da gerçekleştirilecek İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı Karavanist'te sergilenecek.

İlk kez düzenlenecek Karavanist'te Crawler firmasının ürettiği 1 milyon lira değerindeki karavan da görücüye çıkacak.

Crawler Otağ 600, 4x4 kamyonlara uygulanmış bir karavan olarak hem yurt içi ve uluslararası uzun yolculuklar hem de endüstri ve askeri alandaki boşlukları doldurmak için dizayn edilmiş. Her ayrıntı düşünülerek tasarlanan bu karavan, fuarda meraklılarını ağırlayacak.

İÇİNDE YOK YOK

● 4 kişilik yemek masası ve oturma grubu çift kişilik yatağa dönüşebiliyor.

● Oturma alanındaki camlı panel tamamen açılıyor.

● Ofis alanı ve L şeklinde mutfağı var.



● Banyosunda duşakabin, lavabo alanı, kasetli ve elektrikli tuvalet bulunuyor.

● Oldukça geniş bir ana yatak bölümü var.

● İçinde 500 litrelik su deposu ve LPG ile çalışan kombi yer alıyor.