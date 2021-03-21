22 Mart son dakika kredi haberi: Merkez Bankası tarafından açıklanan 200 baz puan faiz artırımı kararı sonrasında bankaların gereksinim, araç ve ev kredisi faiz oranları şekillenmiş durumda. Yapılan aktüelleme sonrasında ne yazık ki pek çok banka kredi kolilerinde uyguladığı faizi yukarıya güzergahlı revize etti. Konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları cep yakıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 22 Mart 2021 Pazartesi güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA,TEB, Akbank ve Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?
250.000 TL KONUT KREDİSİ 120 AY ÖDEMELİ FAİZ ORANLARI
250.000 TL KONUT KREDİSİ 120 AY ÖDEMELİ FAİZ ORANLARI