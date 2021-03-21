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    • Ekonomi
    • 21.03.2021 13:55
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    • 21.03.2021 13:55
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    Kredilerde son dakika depremi! konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında son durum!

    22 Mart son dakika kredi : Ev, lüzum, araç kredisi faiz oranları cep yakıyor. Koronavirüs salgının tüm dünyayı tesiri altına almasına devam ediyor. Pandemi neden ile kazanç kaybına uğrayan şahıslar çözümü banka kredilerinde ararken kredi faiz oranlarında yaşanan yükseliş özellikle de ve vasıta kredisi almak isteyen bireylerin önündeki en büyük mani olarak görülüyor. , , , , , ve güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusu Mart ayına girmemiz ile birlikte vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

    takvim.com.tr
    Kredilerde son dakika Merkez Bankası depremi! İNG, TEB, Ziraat-Halk-Vakıf...

    22 Mart son dakika kredi haberi: Merkez Bankası tarafından açıklanan 200 baz puan faiz artırımı kararı sonrasında bankaların gereksinim, araç ve ev kredisi faiz oranları şekillenmiş durumda. Yapılan aktüelleme sonrasında ne yazık ki pek çok banka kredi kolilerinde uyguladığı faizi yukarıya güzergahlı revize etti. Konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları cep yakıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 22 Mart 2021 Pazartesi güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA,TEB, Akbank ve Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

    250.000 TL KONUT KREDİSİ 120 AY ÖDEMELİ FAİZ ORANLARI

    250.000 TL KONUT KREDİSİ 120 AY ÖDEMELİ FAİZ ORANLARI

        100.000 TL TAŞIT KREDİSİ 36 AY GERİ ÖDEME

        30.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ 36 AY GERİ ÖDEME FAİZ ORANLARI

        Ev Kredisi Nasıl Alınır?

        Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

        Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.

        Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.

            Ev Kredisi Şartları Nelerdir?

            Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.
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            Haberler Ekonomi Kredilerde son dakika Merkez Bankası depremi! konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında son durum!